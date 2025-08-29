Tankstellen-Skandal: Gepanschter Treibstoff enttarnt

In einer der größten Polizeiaktionen der brasilianischen Geschichte haben Ermittler ein kriminelles Netzwerk zerschlagen, das unter der Kontrolle des berüchtigten Primeiro Comando da Capital (PCC, mächtigste Verbrecherorganisation Brasiliens) stand.

Bei der landesweiten Operation „Carbono Oculto“ („Versteckter Kohlenstoff“) waren mehr als 1.400 Beamte in zehn brasilianischen Bundesstaaten im Einsatz. Die Razzia richtete sich gegen ein ausgeklügeltes System der Kraftstoffmanipulation und Steuerhinterziehung. Dem brasilianischen Finanzministerium zufolge gelang es den Ermittlern, nicht nur die ausführenden Kräfte, sondern auch die Führungsebene des vom PCC gesteuerten Netzwerks zu überführen. Die Verbrecherorganisation zählt zu den mächtigsten kriminellen Vereinigungen Brasiliens und ist für zahlreiche illegale Aktivitäten wie Drogenhandel, Geldwäsche und Gewaltverbrechen bekannt.

Über 350 Ziele wurden bei der koordinierten Aktion ins Visier genommen, darunter zahlreiche Unternehmen aus der Kraftstoffbranche. Die Bundespolizei und das Finanzministerium bestätigten, dass es sich um die größte koordinierte Maßnahme gegen organisierte Kriminalität in der brasilianischen Geschichte handelt.

Milliardenbetrug aufgedeckt

Die Dimension des Betrugs ist enorm: Rund 7,6 Milliarden Reais (etwa 1,2 Milliarden Euro) wurden laut dem brasilianischen Nachrichtenportal „G1“ an Steuern hinterzogen. Die Ermittlungen ergaben, dass die Kriminellen systematisch Methanol illegal nach Brasilien schmuggelten, um damit Kraftstoffe zu strecken. Zur Verschleierung der Geldflüsse nutzten die Täter ein komplexes Finanznetzwerk aus mehr als 40 Investmentfonds und mehreren Fintechs (Finanzdienstleister).

Nach Erkenntnissen der brasilianischen Polizei waren etwa 1.000 Tankstellen in die betrügerischen Aktivitäten verwickelt. Diese bewegten zwischen 2020 und 2024 finanzielle Mittel in Höhe von rund 52 Milliarden Reais (etwa 8,2 Milliarden Euro). Die Investmentfonds waren offiziell von der brasilianischen Wertpapieraufsicht CVM (Comissão de Valores Mobiliários) zugelassen, wurden jedoch systematisch für Geldwäsche-Aktivitäten missbraucht.

Die Operation führte zu umfangreichen Vermögenssperren gegen zentrale Akteure des PCC-Netzwerks. Die Ermittlungen deckten auf, wie die Verbrecherorganisation über Jahre hinweg den Kraftstoffsektor infiltrierte und dabei sowohl den Staat als auch die Verbraucher schädigte.

Historische Operation

„Die Bevölkerung im ganzen Land erlebte heute die größte Reaktion des brasilianischen Staates auf organisierte Kriminalität in unserer bisherigen Geschichte“, verkündete Präsident Luiz Inacio Lula da Silva über X. Justizminister Ricardo Lewandowski sprach von „einer der größten Operationen gegen das organisierte Verbrechen“.