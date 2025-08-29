Kindergarten-Revolution: Was ab 2026 auf die Kids zukommt!

Österreichs Kindergärten stehen vor einem Umbruch: Ein neuer Bildungsrahmenplan soll ab 2026 die pädagogische Arbeit modernisieren – trotz akutem Personalmangel.

Für das Kindergartenjahr 2026/27 plant Österreich die Einführung eines grundlegend überarbeiteten bundesweiten Bildungsrahmenplans für elementarpädagogische Einrichtungen. Die Neufassung des seit 2009 bestehenden Leitfadens soll den gewandelten gesellschaftlichen Bedingungen und neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechen. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) erläuterte die Notwendigkeit der Aktualisierung: „Die Welt hat sich in den vergangenen 15 Jahren massiv verändert“. Da Kinder heute unter anderen Voraussetzungen aufwüchsen, sei eine zeitgemäße pädagogische Orientierung erforderlich.

Bei der Entwicklung des neuen Rahmenplans setzt das Ministerium auf einen partizipativen Ansatz mit einer österreichweiten Online-Befragung, die sich an Kindergartenpädagogen, Führungskräfte, Assistenzpersonal und Ausbildungseinrichtungen richtet. „Nur durch die Einbindung dieser Expertinnen und Experten können wir einen umfassenden und praxisnahen neuen Bildungsrahmenplan erarbeiten, der seinen Teil dazu beiträgt, dass unsere Kinder bestmöglich gefördert werden“, unterstrich Wiederkehr.

Neue Schwerpunkte

Das Bildungsministerium hat bereits konkrete inhaltliche Schwerpunkte für den neuen Plan festgelegt: Die Sprachförderung – besonders der deutschen Sprache – soll verstärkt werden, ebenso die Vermittlung von Werten und die Kooperation mit den Eltern. Diese Neuausrichtung stellt eine deutliche Akzentuierung gegenüber dem bisherigen Plan von 2009 dar, der primär auf die ganzheitliche Förderung der kindlichen Entwicklung ausgerichtet war. Die Neufassung ab 2026/27 setzt nun gezielter auf spezifische Bereiche, um eine stärkere Praxisnähe zu gewährleisten.

Die Bundesländer sind durch die bestehende 15a-Vereinbarung (Bund-Länder-Finanzierungsabkommen) zur Umsetzung des Bildungsrahmenplans in ihren Kindergärten verpflichtet und erhalten dafür Bundesmittel – etwa für das obligatorische letzte Kindergartenjahr, Sprachfördermaßnahmen und den Ausbau der Betreuungskapazitäten. Diese Vereinbarung regelt die Zuweisung von Bundesmitteln für das verpflichtende letzte Kindergartenjahr, gezielte Deutschförderung und den Ausbau der Betreuungsangebote. Perspektivisch ist eine gesetzliche Verankerung des Bildungsrahmenplans auf Bundesebene vorgesehen.

Personalmangel

Die praktische Umsetzung des neuen Bildungsplans steht allerdings vor erheblichen Herausforderungen durch den akuten Fachkräftemangel. Wiederkehr gab zu, dass viele Einrichtungen schon mit den gegenwärtigen Anforderungen an ihre Grenzen stoßen. Zwar laufe eine Ausbildungsoffensive mit 4.000 zusätzlichen Ausbildungsplätzen, doch bleibe die Personalsituation kritisch.

„Die Situation wird in den nächsten Jahren weiter angespannt sein“, prognostizierte der Minister.