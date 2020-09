Tausende Flüchtlinge erleben in den Wäldern Bosniens eine humanitäre Katastrophe (VIDEO)

Die Situation geflüchteter Menschen in Bosnien-Herzegowina wird von Tag zu Tag schlimmer.

Auch wenn gerade alle Augen auf die Insel Lesbos und das abgebrannte Camp in Moria gerichtet sind: Die nächste humanitäre Katastrophe bahnt sich in den Wäldern im Nordwesten Bosniens an. Dort stecken tausende Menschen fest, die aus den Städten und Orten – vor allem Velika Kladuša und Bihać – diesen Sommer in die Wälder geflüchtet sind, da sie vermehrt von Polizei und selbstformierten, rechtsextremen Bürgerwehren angegriffen wurden.

Zuvor hat die Regierung des Unsko-Sanski-Kantons angeordnet, dass die Geflüchteten aus dem urbanen Raum vertrieben werden. Die Regierung betont immer wieder, dass sie von der Landesregierung in Sarajevo im Stich gelassen wurden.

Nun gelangen die Bilder der humanitären Katastrophe auch in die internationalen Medien: Der TV-Sender Euronews hat ein Video aus den Wäldern veröffentlicht, in denen die Geflüchteten immer mehr mit Kälte, Hunger und Nässe zu kämpfen haben. Auch vor Ort tätige österreichische NGOs wie SOS Balkanroute berichten von einer humanitären Katastrophe. Die Aktivisten der Organisation versorgen täglich bis zu 400 Menschen in den Wäldern mit Essen.

