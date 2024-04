Tea Tairovic bricht sich Hand und performt weiter!

Trotz einer schmerzhaften Handverletzung, die sie sich vergangene Woche bei einem Sturz auf der Treppe ihres eigenen Hauses zuzog, ließ sich die Sängerin Tea Tairovic nicht davon abhalten, ein bereits ausverkauftes Konzert in Teslic zu geben. Obwohl ihr eine Schiene angelegt und strikte Ruhe verordnet wurde, bewies Tea unbeugsamen Willen und trat vor rund 6.000 Zuschauern mit einem Gips am Arm auf.

Nach einem notwendigen Besuch in der Notaufnahme, wo sie ärztliche Hilfe erhielt, teilte Tea ihre Gedanken und ein Update über ihr Befinden auf Instagram mit: „Zum ersten Mal in meinen fast 28 Jahren habe ich mir den Arm gebrochen, aber ihr wisst, dass eure Ballerina nicht aufgibt und nicht jammert. Irgendwie passiert mir jedes Jahr vor dem Album etwas Schlechtes, aber dieses Mal lief alles unerwartet glatt, dass ich schon Angst bekam (aber dann) – egal, das ist gut gegen den bösen Blick. Spaß beiseite, die Verletzung ist nicht schlimm, ich erhole mich schnell, also bereitet euch gut auf Orasje, Kumanovo, Paris, Tuzla vor, um zu tanzen und zu singen wie nie zuvor (wenn ich kann, könnt ihr es auch)“.

Mit einem Aufruf, der ihren Optimismus zeigt, fügte sie hinzu: „Gebt nicht auf… jemand da oben schaut vielleicht zu und schreibt mit“. Ihre Worte unterstreichen den Mut und die Entschlossenheit, mit denen sie ihren Fans gegenübertritt.

Show muss weitergehen

Laut der serbischen Zeitung Blic war der Auftritt in der Sporthalle von Teslic bereits seit Wochen ausverkauft – ein Beleg für Teas Beliebtheit in der Region. Trotz ärztlicher Empfehlungen und der unbestreitbaren Notwendigkeit einer Erholung setzte die Sängerin ihre Tour fort, um ihren Fans die Treue zu halten und ihre professionelle Verpflichtung zu erfüllen.