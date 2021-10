Teenager tötete Schwestern: Der “Teufel” versprach ihm Lottogewinn

Ein Teenager aus England, der zwei Schwestern tötete weil er glaubte, einen Pakt mit dem Teufel geschlossen zu haben, wurde heute zu mindestens 35 Jahren Gefängnis verurteilt.

Im Haus von Danyal Hussein (19) fanden die Ermittler einen handschriftlichen “Vertrag” mit dem “mächtigen König Lucifuge Rofocale”, in dem der Teenager versprach, im Austausch für einen großen Lottogewinn mehrere Frauen zu opfern. Hussein unterschrieb mit seinem Blut, berichtet Sky News.

Der junge Mann erstach dann im Juni 2020 die Schwestern Bibaa Henry und Nicole Smallman, als die beiden spät nachts alleine im Park tanzten. Auf Smallman stach er 28 und auf Henry acht Mal ein, danach floh er vom Tatort. Er schnitt sich beim Angriff selber auf, sodass die Polizei ihn aufgrund von Aufnahmen von Überwachungskameras und DNA-Proben festnehmen konnte.

Danyal Hussein has been given a life sentence at the Old Bailey for the murders of Bibaa Henry and Nicole Smallman in June 2020.



He will spend a minimum of 35 years in prison.



Watch to find out how officers used DNA, forensic evidence and CCTV to bring him to justice.