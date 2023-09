Terminator zeigt Verletzlichkeit: Schwarzeneggers Kampf nach Herz-OP! (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger, der legendäre Hollywood-Star und ehemalige Gouverneur Kaliforniens, gewährte seinen Fans kürzlich auf YouTube einen ungewöhnlich intimen Einblick in seinen Genesungsprozess nach einer missglückten Herzoperation im Jahr 2018. Der sonst so unverwüstliche „Terminator“ zeigte sich dabei in einer unerwarteten Rolle: Verletzlich, im OP-Hemd und auf einen Rollator gestützt.

Es war vor fünf Jahren, als Schwarzenegger sich einer Herz-OP unterziehen musste – die dritte bereits in seinem Leben. Geplant war ein minimalinvasiver Eingriff, doch das Schicksal hatte andere Pläne. Ein falscher Stich der Ärzte in seine Herzwand zwang sie dazu, den 76-Jährigen aufzuwecken und ihm die schockierende Nachricht zu überbringen: Er müsse umgehend am offenen Herzen operiert werden.

In dem YouTube-Video reflektiert Schwarzenegger seine Reaktion auf diese dramatische Wendung. „Du kannst nicht die Zeit zurückdrehen“, sagt er, und vermittelt so die Unausweichlichkeit der Situation. Er musste sich mit der „Katastrophe“ arrangieren, die sein Leben plötzlich in eine völlig andere Bahn geworfen hatte. Und das, obwohl die Dreharbeiten zum sechsten Teil der „Terminator“-Saga, „Dark Fate“, unmittelbar bevorstanden.

„Ich muss raus aus diesem Krankenhaus“, beschreibt Schwarzenegger seinen damaligen Gedankengang. Der erste Schritt dazu: Wieder laufen lernen. Auf Anraten der Ärzte begann er, um seine Lungen zu trainieren. Mit zehn Schritten fing er an, dann ging er bis zur Schwesternstation. Freunde feuerten ihn an, den ganzen Gang entlang zu gehen. „Ich sah wie ein Idiot aus, wie ich durch den Gang watschelte“, erinnert er sich. Bilder von diesen ersten Gehversuchen, in einem OP-Hemd und gestützt auf einen Rollator, sind in dem Video zu sehen.

Die Anstrengungen haben sich gelohnt: Drei Monate vor Beginn der Dreharbeiten zu „Terminator 6“ wurde Schwarzenegger aus dem Krankenhaus entlassen. Er begann sofort mit dem Training für die Actionszenen, was ebenfalls in dem Video dokumentiert ist.

In seinen abschließenden Worten betont Schwarzenegger die Bedeutung einer positiven Einstellung und der Unterstützung durch andere für seine schnelle Genesung. Nichts von dem können wir alleine tun“, sagt er und bringt damit zum Ausdruck, wie wichtig ihm die Menschen waren, die ihn in dieser schwierigen Zeit begleitet haben. Ein starker „Terminator“, ja, aber einer, der weiß, dass er auf die Hilfe anderer angewiesen ist.