TESLA AM SEE: Gewinne ein Luxus-Abendessen mit Tesla-Weinbegleitung

Hast du Lust auf einen unvergesslichen Abend voller Genuss und kulinarischer Höhepunkte? KOSMO & TESLA AM SEE möchten dich zu unserem aufregenden Gewinnspiel einladen, bei dem du die Chance hast, ein exquisites 3-Gänge-Abendessen für zwei Personen zu gewinnen, begleitet von erlesenen Tesla-Weinen. „Tesla am See“ bietet zwischen dem 14. Juni und dem 14. Juli ein unvergessliches Public Viewing zur Fußball-EM 2024 an.

„Tesla am See“ überzeugt nicht nur durch seine Lage, sondern auch durch eine hervorragende Küche. Ob saftige Steaks, frische Salate oder köstliche Pizzen – hier findet jeder etwas nach seinem Geschmack. Besonders die entspannte Atmosphäre und die frische Luft machen das zu einem besonderen Erlebnis. Besuche „Tesla am See“ und erlebe die EM 2024 inklusive Publicviewing hautnah. Die Kombination aus Fußball, gutem Essen und wunderschöner Lage am Neusiedlersee macht speziell dieses Public Viewing einzigartig.

Was dich erwartet

Stell dir vor, du und deine Begleitung sitzen in einem erstklassigen Restaurant und lassen euch von einem exquisiten Menü verwöhnen, das von erfahrenen Küchenchefs mit Liebe zum Detail zubereitet wird. Jeder Gang ist ein Meisterwerk der Kochkunst, perfekt abgestimmt auf die harmonischen Aromen der begleitenden Tesla-Weine.

Perfekte Lage & einfache Reservierung

Das Restaurant liegt in der Ruster Bucht, Campingplatz 12, 7071 Rust. Reservierungen sind dringend empfohlen und können unter +43 664 333 00 75 vorgenommen werden.

Öffnungszeiten und Speisenangebot

„Tesla am See“ hat folgende Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 11:30 – 22:00 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 9:00 – 22:00 Uhr

Die Küche ist täglich von 11:30 bis 21:30 Uhr geöffnet. Hier kannst du die Speisekarte von Tesla am See einsehen.

Und wie kannst Du am Gewinnspiel teilnehmen?

Gewinne 1×2 Ticket für ein 3-Gänge-Abendessen à la carte mit Tesla-Weinbegleitung. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, befolge die Anweisungen im Insta-Post unten. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden www.kosmo.at/datenschutzerklaerung.