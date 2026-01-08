Teuerungswelle bricht: Inflation auf 3,5 Prozent gesunken

Die Inflation in Österreich ist im April 2024 auf 3,5 Prozent gesunken. Damit setzt sich der Trend der vergangenen Monate fort, wie die Statistik Austria am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. Im März hatte die Teuerung noch bei 3,8 Prozent gelegen.

Für den Rückgang der Inflation sind vor allem die Preise für Treibstoffe und Heizöl verantwortlich, die im Vergleich zum Vorjahresmonat deutlich gesunken sind. Auch die Preise für Nahrungsmittel stiegen weniger stark als zuletzt.

Preisbremsen wirken

Die Maßnahmen der Regierung zur Inflationsbekämpfung zeigen offenbar Wirkung. Besonders die Preisbremsen bei Strom und Gas haben dazu beigetragen, dass die Energiepreise nicht mehr so stark steigen wie noch vor einigen Monaten.

Dennoch liegt die Inflation in Österreich weiterhin über dem Durchschnitt der Eurozone. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig einen Wert von 2 Prozent an.

Experten rechnen damit, dass die Teuerungsrate in den kommenden Monaten weiter sinken wird. Allerdings könnte die Inflation im Dienstleistungssektor noch länger erhöht bleiben.

Was den Rückgang der Gesamtinflation bremsen könnte.