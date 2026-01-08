Sanktionskeule gegen Moskaus Schattenlieferanten – Peking droht mit Vergeltung

Die Europäische Union hat am Montag neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Diese richten sich gegen 27 Personen und Organisationen, die an der Umgehung bestehender Sanktionen beteiligt waren. Besonders im Fokus stehen Unternehmen aus China, der Türkei, Kasachstan, Kirgisistan und anderen Ländern, die Russland bei der Beschaffung von Waffen und Technologie unterstützt haben sollen.

Die Maßnahmen umfassen Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögenswerten innerhalb der EU. Betroffen sind unter anderem Firmen, die elektronische Komponenten für russische Waffensysteme geliefert haben. Diese Bauteile wurden in Drohnen und Raketen verbaut, die gegen die Ukraine eingesetzt wurden.

Internationale Reaktionen

Die USA haben parallel ähnliche Strafmaßnahmen angekündigt. Das amerikanische Finanzministerium verhängte Sanktionen gegen mehr als 250 Personen und Unternehmen. Diese koordinierte Aktion zeigt die enge Abstimmung zwischen Brüssel und Washington in der Russland-Politik.

China reagierte mit scharfer Kritik auf die Sanktionen. Ein Sprecher des Außenministeriums in Peking bezeichnete die Maßnahmen als „illegale einseitige Sanktionen“ und kündigte Gegenmaßnahmen an. Die chinesische Regierung betonte, dass normale Handelsbeziehungen zu Russland nicht beeinträchtigt werden dürften.

Wirtschaftliche Auswirkungen

Experten sind geteilter Meinung über die Wirksamkeit der neuen Sanktionen. Während einige Analysten die gezielte Ausrichtung auf Umgehungsnetzwerke loben, weisen andere darauf hin, dass Russland bereits alternative Lieferketten aufgebaut hat. Die russische Wirtschaft hat sich trotz aller bisherigen Sanktionen als widerstandsfähiger erwiesen als zunächst erwartet.

Die EU-Kommission betont, dass die Sanktionen langfristig wirken sollen. Besonders die Einschränkung des Zugangs zu Hochtechnologie soll Russlands militärische Fähigkeiten schwächen.

Gleichzeitig arbeitet die EU an Maßnahmen, um die eigene Wirtschaft vor negativen Auswirkungen der Sanktionspolitik zu schützen.