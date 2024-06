Teures Bier, Musik und Stroh: exklusive Nova Rock Galerie

Die Pannonia Fields sind momentan Zeuge eines der energiegeladensten Festivals, dass in Österreich stattfindet. Denn das Nova Rock bietet vier Tage lang alles was das musikalische Herz begehrt. Und viel mehr. KOSMO zeigt euch exklusive Aufnahmen vom Nova Rock.

Das Nova Rock Festival hat am Donnerstag offiziell mit den ersten Acts begonnen. Auf den Pannonia Fields in Nickelsdorf haben sich 200.000 Menschen versammelt. Die ersten Camper schlugen ihre Zelte bereits am Mittwoch auf. Trotz Highlights wie Green Day gibt es Unmut über die Bierpreise.

Perfektes Festivalwetter

Die Temperaturen steigen an und schaffen eine perfekte Festivalstimmung. Während es am Freitag noch 22 Grad sind, klettert das Thermometer am Samstag auf 27 Grad. Regen ist laut Prognosen nicht zu erwarten, der Boden bleibt staubig. Doch der Preisanstieg beim Bier trübt die Freude vieler Fans.

Teure Bierpreise

Letztes Jahr kostete ein großes Bier bereits 6,50 Euro. Aufgrund der Inflation wurde der Preis nun auf 6,80 Euro erhöht. Das sorgt für Frust unter den Festivalbesuchern. Viele finden die Preise überteuert und fordern günstigere Alternativen.

Musikalische Höhepunkte

Das musikalische Programm bietet trotzdem viele Highlights. Neben Green Day traten auch Hot Milk und Dogstar auf. Keanu Reeves begeisterte die Fans mit seiner Band, während Jane’s Addiction 90er-Flair verbreitete. Die Veranstalter und Einsatzkräfte zeigten sich zufrieden mit dem entspannten Start des Festivals.

(VIDEO: KOSMO VPW)

Reibungslose Anreise und medizinische Versorgung

Die Anreise verlief reibungslos, ohne Staus und mit gutem Wetter. Der trockene Boden erleichterte die Fahrt zu den Parkplätzen. Das Rote Kreuz ist mit 500 Mitarbeitern vor Ort, die bisher nur kleinere Verletzungen behandeln mussten. Insgesamt herrscht eine positive Stimmung, auch wenn die Bierpreise für Diskussionen sorgen.