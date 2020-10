Thaçi: „Der Belgrad-Priština-Dialog hat keine Alternative, wir brauchen die EU“

Der kosovarische Präsident Hashim Thaçi ist zufrieden mit dem bisherigen Dialog zwischen Belgrad und Pristina und bittet die EU auch weiterhin um Unterstützung bei der Konfliktlösung.

Nach dem Treffen in Brüssel am Montag mit Miroslav Lajčák, dem EU-Sonderbeauftragten für den Dialog zwischen Belgrad und Pristina, hat Hashim Thaçi darum gebeten, den Dialog mit Serbien fortzusetzen, da dieser seiner Meinung nach keine Alternative habe, berichtet N1.

Auf seinem Twitter-Account schreibt Thaçi zu dem Treffen: „Hervorragendes Gespräch mit Miroslav Lajčák in Brüssel. Der Dialog hat keine Alternative. Kosovo und Serbien müssen die endgültige Einigung erzielen. Wir brauchen die EU und die EU braucht uns! Wir müssen handeln. Lajčák hat meine Unterstützung in diesem Prozess“.

Excellent conversation with @MiroslavLajcak in Brussels. The dialogue has no alternative. #Kosovo and #Serbia need to achieve the final agreement. We need the #EU and EU needs us! We have to act. Lajcak has my support in this process.