Thiem zu Karriereende: „Jetzt geht es langsam wahrscheinlich Richtung Zielgerade“

Inmitten der Spekulationen um einen möglichen Rücktritt erwecken jüngste Berichte über den österreichischen Tennisstar Dominic Thiem große Aufmerksamkeit. Laut Aussagen aus einem Artikel der „Salzburger Nachrichten“ plant Thiem, seine beeindruckende Laufbahn im Sport im bevorstehenden Herbst zu beenden.

Perspektiven des Abschieds

In seiner Karriere hat Thiem einige bemerkenswerte Erfolge erzielt, darunter das Gewinnen eines Grand Slam-Titels. Doch die letzten Jahre waren für den ehemaligen Top-Spieler von Rückschlägen gezeichnet. Thiem, der aufgrund von Verletzungen und Formschwankungen in den Weltranglisten zurückfiel, steht nun offensichtlich vor einer großen beruflichen Entscheidung.

„Man muss eine große Leidenschaft haben. Die habe ich meine ganze Karriere hindurch gehabt, es waren viele Jahre. Aber ja, jetzt geht es langsam wahrscheinlich Richtung Zielgerade und deshalb versuche ich, den Mut und die Leidenschaft so hoch wie möglich zu halten.“, erklärte Thiem im April.

Ende der Karriere?

Das angedeutete Ende seiner Karriere wirft viele Fragen auf, nicht zuletzt, wie der österreichische Sport und insbesondere die Tenniswelt auf den Abschied einer ihrer größten Persönlichkeiten reagieren werden. Thiem selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu diesen Berichten geäußert, aber die Ankündigung seines Managers deutet darauf hin, dass eine wegweisende Entscheidung unmittelbar bevorsteht.

Lesen Sie auch: Jakub Mensik verrät, wie Novak Djokovic sein Leben verändert hat Mit nur 18 Jahren schafft es Jakub Mensik in die Tennis-Top 100, dank einer unerwarteten Begegnung mit Novak Djokovic.

Novak Djokovic adoptiert Straßenhund Die Tenniswelt kennt Novak Dokovic als Meister des Sports und liebevollen Tierbesitzer. Die Dokovic Familie hat einen neuen Hund.

Novak Djokovic gewinnt zum fünften Mal den Laureus Award In einer feierlichen Gala im Palacio de Cibeles in Madrid hat der Tennis-Superstar Novak Djokovic am Montagabend zum fünften Mal den prestigeträchtigen

ATP-Turnier in Genf

Es ist möglich, dass Thiem erst wieder in der Qualifikation für die French Open ins Wettkampf-Tennis einsteigt. Nach seiner deutlichen Niederlage in der zweiten Runde der Qualifikation für das Masters-1000-Turnier in Madrid gegen den Australier Thanasi Kokkinakis hat der 17-fache ATP-Turniersieger seine Reise nach Rom storniert. Eine Option besteht darin, vor Paris am ATP-Turnier in Genf teilzunehmen. Dies ist jedoch abhängig davon, ob er eine Wildcard für Roland Garros erhält.