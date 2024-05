Jakub Mensik verrät, wie Novak Djokovic sein Leben verändert hat

Mit gerade einmal 18 Jahren schafft es Jakub Mensik in die Top 100 der ATP-Rangliste und zieht damit die Aufmerksamkeit der Tenniswelt auf sich. Sein aktueller 74. Platz ist nicht nur das Resultat seines Talents und harter Arbeit, sondern auch einer unerwarteten Begegnung, die seine Karriere maßgeblich prägte. In einem ausführlichen Interview mit der französischen Zeitung „L’Équipe“ enthüllte Mensik, wie ein überraschender Anruf von seinem Idol, dem Tennisstar Novak Djokovic, alles veränderte.

Unerwarteter Mentor: Wie Djokovic Mensiks Weg ebnete

„Ich konnte mein Glück kaum fassen, als ich den Anruf von Novak Djokovic entgegennahm“, berichtet der junge Tscheche. „Ein unbekannter serbischer Nummer auf dem Display – wir dachten zunächst an einen Scherz. Doch dann war es tatsächlich Djokovic am anderen Ende der Leitung!“ Ein Moment, der Mensik noch heute sichtlich bewegt. Diese Begegnung entpuppte sich als Wendepunkt in seiner noch jungen Karriere.

Durch diese neue Verbindung bekam Mensik Einblicke in die Routinen und die Vorbereitungen des erfahrenen Profis. „Ich tat alles, was er tat – vom Fitnessstudio bis zur Regeneration nach dem Training. Novak teilte sein Wissen und seine Kontakte mit mir, was mir unheimlich half.“ Mensik konnte während der Vorbereitung auf Wimbledon Djokovic hautnah bei dessen spezifischem Training beobachten und wertvolle Einblicke in die Feinheiten eines Grand-Slam-Events gewinnen.

Djokovic – Vorbild und Vision für die Zukunft

Djokovics Einfluss auf Mensiks Karriere geht weit über die Vermittlung von Kontakten und Trainingsmethoden hinaus. „Er ist nicht nur ein Mentor für mich, sondern auch mein größtes Vorbild. Ohne ihn wäre ich heute nicht dort, wo ich bin“, betont Mensik mit einer Mischung aus Respekt und Bewunderung. Der junge Athlet träumt bereits von einem Match gegen sein Idol: „Ein Duell mit Djokovic bei den Australian Open wäre ein Traum. Und natürlich stelle ich mir vor, wie ich gewinne“, fügt er mit einem schelmischen Lächeln hinzu.

Jakub Mensik verbindet damit frühzeitig das Potenzial eines zukünftigen Tennisstars mit dem Einfluss eines der größten Namen des modernen Tennissports. Diese Geschichte zeigt nicht nur, wie unerwartete Begegnungen und die Unterstützung durch etablierte Größen den Weg für Nachwuchstalente ebnen können. Sie ist auch ein Zeichen dafür, dass im Tennis Erfolg oft eine Gemeinschaftsleistung darstellt – eine Kombination aus individueller Hingabe und der Bereitschaft von Idolen, die nächste Generation zu inspirieren und anzuleiten.