Mann will Hund retten und wird von Karussell getroffen (VIDEO)

In einem südbrasilianischen Vergnügungspark kam es zu einem dramatischen Vorfall. Ein mutiger Rettungsversuch eines Mannes, der einen Hund vor einer drohenden Gefahr bewahren wollte, endete mit schweren Verletzungen und einer Operation. Die Ereignisse wurden durch ein Video im Internet bekannt, das für Furore sorgte.

Verirrter Hund

In der Stadt Lencois Paulista überlagerten plötzlich angstvolle Schreie die fröhliche Atmosphäre auf einer Handels- und Industriemesse. Ein Hund, der auf die Plattform eines Fahrgeschäfts geklettert war, löste eine unvorhersehbare Kette von Ereignissen aus. Der Helfer, der ohne einen Moment zu zögern dem verirrten Tier zur Hilfe eilte, konnte nicht ahnen, dass seine mutige Tat ihn direkt in Gefahr brachte.

Lesen Sie auch: Novak Djokovic adoptiert Straßenhund Die Tenniswelt kennt Novak Dokovic als Meister des Sports und liebevollen Tierbesitzer. Die Dokovic Familie hat einen neuen Hund.

Lokführer wird zum Helden: Rettet gefesselten Hund! Ein Lokführer in Bela Palanka rettet einen an Schienen gefesselten Hund und wird zum Helden in den sozialen Medien.

Herzzerreißend: Schwestern teilen sich Essen mit Hunden Die Schwestern Dimitrov leben in harten Bedingungen in Mojinci. Ihre Geschichte ist ein Aufruf zur Solidarität und Unterstützung.

Video des Vorfalls schockiert

Die Bilder, die anschließend in sozialen Netzwerke geteilt wurden, zeigen ein Fahrgeschäft in dem Passagiere in schwindelerregender Höhe kopfüber in ihren Sitzen hängen, als das Unglück am Boden seinen Lauf nimmt. Das fast voll besetzte Fahrgeschäft rauschte plötzlich in die Tiefe – genau dort, wo sich der Mann befand, der dem Hund zu Hilfe kommen wollte.

Nach Berichten wurde er mit schweren Verletzungen an den Beinen in die Notaufnahme eingeliefert, wo er umgehend operiert wurde. Über das Wohlergehen des Hundes ist leider derzeit nichts bekannt.