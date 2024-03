Serbien: Karussell droht während der Fahrt einzustürzen (VIDEO)

Ein Schreckensszenario, das wohl jedem Elternteil das Blut in den Adern gefrieren lässt: Ein Karussell, voll besetzt mit Kindern und Jugendlichen, beginnt zu wanken und droht einzustürzen. Dieses Horrorszenario hätte sich beinahe in einem Freizeitpark in Lazarevac, einer Stadt in Serbien, abgespielt. Trotz der abrupten Unterbrechung der Aufzeichnung, die im Netz viral ging, bleibt die Frage offen, ob es Verletzte gab.

Das Video, das derzeit die Runde in den sozialen Medien macht, zeigt das erschreckende Ereignis in aller Deutlichkeit: Die Konstruktion eines Karussells, besetzt mit Kindern und Jugendlichen, gerät ins Wanken und scheint jeden Moment zusammenzubrechen. Ein Albtraum, der nur um Haaresbreite vermieden wurde.

Tragödie knapp verhindert

Unter dem Video, das auf dem Instagram-Profil des Portals 192.rs geteilt wurde, findet sich ein Kommentar, der die Behörden zum Handeln auffordert: „In Lazarevac konnte eine Tragödie um den Bruchteil einer Sekunde verhindert werden, als das Karussell voller Kinder zu zerbrechen begann. Wir appellieren an die Behörden, dringend die Funktionstüchtigkeit des Karussells zu überprüfen und die Verantwortlichen zu bestrafen.“

Schwere der Verletzungen nicht bekannt

Bislang hat die Gemeinde Lazarevac noch kein offizielles Statement zu dem Vorfall abgegeben, der beinahe in einer Tragödie geendet hätte. Die abrupte Unterbrechung der Aufzeichnung lässt zudem Raum für Spekulationen über mögliche Verletzte.

Dieser Vorfall unterstreicht einmal mehr die Wichtigkeit regelmäßiger Sicherheitsüberprüfungen in Vergnügungsparks. Es bleibt zu hoffen, dass die Behörden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um solche beängstigenden Situationen in Zukunft zu vermeiden. Die Stellungnahme der Gemeinde Lazarevac steht noch aus und wird mit Spannung erwartet.