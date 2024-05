Top-Kandidat: Wer soll neuer Bayern München-Trainer werden?

Die Suche nach einem neuen Cheftrainer für den FC Bayern München tritt in eine entscheidende Phase ein. Nachdem mehrere prominente Namen in der Gerüchteküche kursierten, darunter Ralf Rangnick und Julen Lopetegui, die beide ihre Kandidatur für die vakante Position zurückgezogen haben, richtet der deutsche Rekordmeister nun sein Augenmerk auf einen bekannten Ex-Trainer. Laut aktuellen Medienberichten ist Hansi Flick, ehemaliger Bundestrainer und Architekt des Sextuples des FC Bayern, wieder in den Fokus des Clubs gerückt.

Die Trainerfrage bei Bayern München bleibt ein heißes Thema in der Sportwelt. Nachdem Erik ten Hag von Manchester United kurzzeitig als möglicher Kandidat im Gespräch war und diese Spekulation ebenso schnell wieder verworfen wurde, scheint sich das Pendel nun in Richtung einer FC Bayern-Legende zu bewegen. Hansi Flick, der dem Verein während seiner Amtszeit von 2019 bis 2021 das historische Sextuple sicherte, wird erneut in Betracht gezogen.

Rückkehr eines Erfolgsgaranten?

Flick, dessen kurze, aber äußerst erfolgreiche Zeit an der Säbener Straße in Erinnerung bleibt, könnte beim deutschen Giganten für eine weitere Erfolgsgeschichte sorgen. Die früheren Differenzen mit Clublegende Uli Hoeneß gelten als beigelegt, und mit Karl-Heinz Rummenigge sowie Jan-Christian Dreesen hat Flick weitere einflussreiche Unterstützer im Verein. Sein kürzliches Engagement beim DFB und die Spekulationen um eine mögliche Rolle beim FC Barcelona, die sich nicht bestätigt haben, lassen die Tür für eine triumphale Rückkehr nach München weit offen.

Obwohl der FC Bayern München noch keine endgültige Entscheidung bekannt gegeben hat, bleibt das mögliche Comeback von Hansi Flick beim Verein ein Thema von großem Interesse.