Thompson platzt vor Stolz – Diva Marija wird Soldatin

Angelobung, Filmrolle, Familienruhm – Diva Marija Perkovic steht derzeit gleich auf mehreren Bühnen im Rampenlicht.

In der Kaserne „123. Brigade HV“ in Požega wurden heute 800 junge Frauen und Männer feierlich als neue Grundwehrdienstleistende angelobt. Wie das Verteidigungsministerium mitteilte, hatten sich 446 von ihnen freiwillig gemeldet – darunter 82 Rekrutinnen. Die übrigen wurden als Wehrpflichtige einberufen.

Thompsons Tochter dabei

Unter den Freiwilligen befindet sich auch Diva Marija Perkovic – Tochter des kroatischen Musikstars Marko Perkovic Thompson. Dass der bekannte Sänger die Zeremonie nicht verpassen würde, war kaum überraschend: Gemeinsam mit seiner Frau Sandra reiste er nach Požega, um seiner Tochter bei diesem besonderen Moment beizustehen. Bilder der strahlenden Diva Marija mit ihren sichtlich gerührten Eltern an ihrer Seite verbreiteten sich noch am selben Tag rasant im Netz.

Am 9. März hatte ein neuer Zyklus des verpflichtenden Wehrdienstes in Kroatien begonnen. Die 800 Rekruten absolvieren eine zweimonatige militärische Grundausbildung, verteilt auf die Kasernen in Knin, Požega und Slunj. Den größten Standort bildet dabei Požega, wo allein 400 Soldatinnen und Soldaten ausgebildet werden.

Verteidigungsminister Ivan Anusic nutzte die Gelegenheit für mahnende wie anerkennende Worte an die Angelobten: „In der heute verlesenen Angelobung ist klar festgehalten, dass es Ihre Aufgabe ist, die Souveränität Kroatiens zu verteidigen. Danke an Ihre Eltern, die Ihnen das Gefühl von Patriotismus und Verantwortung vermittelt haben. Sie haben mich, Ihre Familien und unser Volk stolz gemacht“, wird er von N1 Info zitiert.

Schauspieldebüt im Februar

Für Diva Marija Perkovic ist die Angelobung nicht der einzige Auftritt, der in jüngster Zeit für Aufmerksamkeit sorgte. Ende Februar feierte sie ihr Schauspieldebüt im historisch-biografischen Film „Diva“ von Regisseur Branko Peric – ein Werk über die legendäre Heldin Diva Grabovčeva, in dem sie die Rolle einer Hirtin übernahm. Bei der Premiere in Split war es ihre Mutter, die gemeinsam mit ihren Schwestern an ihrer Seite stand – ein seltener gemeinsamer öffentlicher Auftritt der Familie.