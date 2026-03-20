Sprachkurs für Asylwerber – Bauer fordert Mundart-Pflicht

Dialekt lernen auf Staatskosten – eine neue Kursreform sorgt für Wirbel. Dahinter steckt mehr als ein sprachpolitischer Kurswechsel.

Die Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) hat eine Reform der staatlich geförderten Deutschkurse für Flüchtlinge auf den Weg gebracht, die bereits im Vorfeld für erhebliche politische Kontroversen gesorgt hat. Kernstück der Neuregelung ist eine stärkere Ausrichtung auf den praktischen Sprachgebrauch – einschließlich der Vermittlung regionaler Dialekte. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Kursteilnehmer zuvor das Sprachniveau B1 nachweislich erreicht haben.

Im Integrationsministerium zeigt man sich von der Kritik unbeeindruckt. Das Ziel sei es, den Teilnehmern jene Sprache näherzubringen, die in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld tatsächlich gesprochen wird. Die Hochsprache werde dadurch keineswegs verdrängt, wie eine Sprecherin Bauers betont: Erst nach ausreichender Beherrschung des Standarddeutschen kämen ergänzende Dialekt-Module zum Einsatz.

Auf Anfrage des KURIER präzisiert der Österreichische Integrationsfonds (ÖIF) die Umsetzung: „Es handelt sich dabei nicht um eigenständigen Dialektunterricht, sondern um eine zusätzliche Berücksichtigung im Rahmen der regulären Deutschkurse – immer mit Fokus auf die jeweilige Region, in der der Kurs stattfindet.“ Der Schwerpunkt liege insbesondere auf dem Hörverständnis regionaler Ausdrucksweisen, wobei typische Begriffe und Redewendungen praxisnah vermittelt werden. Die Teilnahme an diesen Einheiten erfolge zudem auf ausdrücklichen Wunsch der Kursteilnehmer.

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Neue Kurspflichten

Die Reform geht jedoch über die Dialektfrage hinaus. Neu eingeführt werden auch verpflichtende Selbstlernzeiten, die künftig in die Leistungsbeurteilung einfließen sollen. Die Erledigung von Hausaufgaben wird transparent dokumentiert, bei mangelnder Mitarbeit sind Sanktionen bis hin zum Kursausschluss vorgesehen.

Da nicht alle Teilnehmer zu Hause über geeignete Lernbedingungen verfügen, sollen laut ÖIF-Deutschkursförderungsleiterin Carla Pirker Selbstlernräume vor Ort bereitgestellt werden. Darüber hinaus werden digitale Grundkompetenzen auf allen Kursniveaus vermittelt, um selbständiges Lernen zu ermöglichen.

Politische Reaktionen

Die politischen Reaktionen folgten prompt. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz bezeichnete die Maßnahme als „Schildbürgerstreich“ und „Verhöhnung der eigenen Bevölkerung“ – unerwähnt ließ er dabei, dass im schwarz-blau regierten Oberösterreich bereits vor zwei Jahren ähnliche Dialektkurse für Zugewanderte eingeführt worden waren. Grundsätzliche Kritik an den ÖIF-Deutschkursen ist freilich nicht neu: Die Diakonie bemängelte im Vorjahr die Qualität des Unterrichts und einen zu geringen Fokus auf aktives Sprechen, die Stadt Wien kritisierte ein unzureichendes Kursplatzangebot. Der ÖIF wies diese Vorwürfe zurück und bekräftigte, dass die Kursqualität bereits auf einem hohen Niveau liege und ein flächendeckendes Angebot bestehe.

Ministerin Bauer macht jedoch deutlich, dass selbst die beste Kursstruktur nur dann wirke, wenn die Teilnahme auch ernsthaft wahrgenommen werde. Sie verweist auf knapp 10.000 unentschuldigte Kursabbrüche allein im vergangenen Jahr. Aus diesem Grund sei es ein zentrales Anliegen, im Rahmen des geplanten Integrationsprogramms die Auszahlung von Sozialleistungen künftig stärker an die tatsächliche Kursteilnahme zu knüpfen.