TIK-TOK VIDEO GEHT VIRAL: Bosnier verzweifelt beim Mathe Lernen mit seiner Tochter!

Forderungen, Bitten und Drohungen helfen oft nicht, eines der berüchtigtsten Fächer unter Schülern, die Mathematik, zu meistern, sodass Eltern oft nichts anderes übrig bleibt, als mit ihren Kindern zusammenzusitzen und stundenlang Aufgaben zu lösen.

Andererseits kennen wir alle diese dramatischen Momente aus der Kindheit, als Nachhilfe noch nicht so beliebt war wie heute, und sich somit ein Vater oder eine Mutter an einen Tisch setzen mussten, um uns zu zeigen, wie Mathe funktioniert. Jede Aufgabe haben sie uns durchschnittlich 10 bis 50 Mal erklärt, während wir uns statt auf Minus, Plus und Klammern auf die Küken auf der Wandtapete konzentrierten. Das ging so weit, bis eine Seite die Nerven verlor. Es gab Tränen und Drohungen, aber früher oder später endeten die Aufgaben dann doch.

Mathe-Trauma Dejavue auf Tiktok

Ein Vater aus Bosnien hat es kürzlich geschafft, genau ein solches Trauma auf Social Media Seiten wieder zu erwecken, als sein Video geteilt wurde, in dem er seiner Tochter Mathematik erklärt.

“Also schreib”

– Lass mich 12 schreiben, richtig?

“Nana, schreib zuerst die Rechenaufgabe auf!”

– Naja wie soll ich es aufschreiben, ich weiß nicht wie ich es aufschreiben soll!

“Du schreibst Acht plus Vier in Klammern. Warte, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht dein Geld.”

– Mal Drei?

“Wieso auf einmal mal Drei? Wenn ein Buntstift drei Mark kostet, hast du so viel Geld, für dieses Geld wieviel Buntstifte kannst du dafür kaufen?”, fragte der geduldige Papa hartnäckig.

Dann griff die Mutter ein und bat ihn einzuspringen und dem Mädchen bei der Bewältigung der Aufgabe zu helfen, was die Tochter mit lauter Empörung ablehnte. Der Vater nickte nur mit dem Kopf und setzte seine Mission geduldig fort.

Das Video, das er “Free Instructions” nannte, erregte die Aufmerksamkeit von Social-Media-Nutzern, die scherzhaft zugaben, dass der Bosnier ihre Kindheitstraumata geweckt hatte, während seine Eltern nur kurz erklärten, sein Leiden zu verstehen.

