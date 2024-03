Titos Vision: Frauen als Führungskräfte & Kämpferinnen, nicht nur in der Küche

Anlässlich des 8. März 1980 wurden in jugoslawischen Medien interessante Statistiken über Frauen aus dem Jahr 1978 veröffentlicht.

Josip Broz Tito, der Präsident der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien, sagte, dass Frauen nicht nur in der Küche sein sollten, sondern auch regieren können.

Die Informationen stammen aus dem Text „Kekec“, der von „Yugopapir“ übernommen wurde, und wir übermitteln ihn vollständig:

In ein paar Tagen werden Blumen- und Souvenirläden besser laufen als je zuvor, denn der 8. März nähert sich, der Tag der Frauen! Obwohl alle Männer an diesem Tag besonders zuvorkommend sind und den wahren Frauentag anerkennen, wissen nicht alle, dass dieser Feiertag bereits seit 1910 gefeiert wird. An diesem Tag fand vor genau 68 Jahren die Zweite Internationale Sozialistische Frauenkonferenz in Kopenhagen statt.

Frauen aus aller Welt erhoben ihre Stimme gegen Ungleichheit und forderten ihre Rechte als freie Menschen. Bis dahin hatten Frauen in vielen Ländern kein Wahlrecht, kein Arbeitsrecht und befanden sich in einer ungleichen Position zu Männern. Eine bedeutende Entscheidung der Konferenz in Kopenhagen war, dass der 8. März fortan als Frauentag gefeiert werden sollte.

Frauenarbeitsgesellschaft

In der Geschichte finden wir, dass im Jahr 1910 das „Frauenarbeitsgesellschaft“ ihre Versammlung abhielt und dabei auch Dimitrije Tucovic sprach. Diese Versammlung und dieses Jahr gelten als bedeutende Ereignisse in der fortschrittlichen Bewegung von Frauen, Mädchen und Müttern aus Jugoslawien.

Dennoch sollten wir vor dem großen Fest der Frauen nicht vergessen, dass 100.000 Frauen in der Volksbefreiungsarmee kämpften, 1.900 Frauen Auszeichnungen erhielten, über 25.000 Frauen im NOB starben und 40.000 Frauen bei den Kämpfen um die Befreiung Jugoslawiens verwundet wurden.

Nach dem Krieg wurden 63 Frauen zu Nationalheldinnen erklärt, und 280.000 Genossinnen wurden in Konzentrationslager gebracht. Nach der Befreiung des Landes erreichten die Frauen ihre Ideale, für die sie seit 1910 kämpften. Sie erhielten politische, bürgerliche und menschliche Rechte, waren selbstverwaltet, Delegierte und unersetzliche Arbeiterinnen in Fabriken und Arbeitskollektiven.

In der jugoslawischen Wirtschaft waren 1.700.000 Frauen beschäftigt, und über 160.000 Studentinnen studierten an Hoch- oder Fachschulen. Viele dieser Frauen hatten einen Hochschulabschluss, eine qualifizierte Ausbildung oder einen Abschluss in mittlerer Fachausbildung.

Im Bundesparlament waren 13,6 Prozent Frauen, und in den republikanischen Parlamenten etwas mehr – 16 Prozent. Frauen haben in unserer heutigen Gesellschaft mehr zu tun als Männer. Männer sind selbst schuld, da sie bestimmte Aufgaben als „Frauenarbeit“ deklarieren. Frauen arbeiten viel, sind die Stütze der Familien und erziehen in den meisten Fällen alleine ihre Kinder.

Statistiken zeigen, dass eine Frau in einer vierköpfigen Familie im Jahr etwa 3.220 Teller spült, 1.870 Gläser wäscht, 1.710 Tassen für schwarzen Kaffee säubert, etwa 2.000 Töpfe, Pfannen und Bleche reinigt, etwa 4.160 Stücke Wäsche bügelt und etwa 23.000 Quadratmeter Wohnraum reinigt.

Frauen haben Rechte

Die Hilfe von Männern für Frauen ist ein Ausdruck von Gleichberechtigung, Respekt und Wertschätzung. Frauen haben sich weltweit als vielseitige Arbeiterinnen, Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen und Politikerinnen etabliert.

Wenn wir die Geschichte durchblättern, finden wir viele Frauen, deren wissenschaftliche Arbeiten sogar den Nobelpreis gewonnen haben, wie Marie Curie. Frauen haben in Kunst, Wissenschaft und Politik einen angemessenen Platz eingenommen. Als Arbeiterinnen erzielen Frauen Erfolge, die die Mitglieder des sogenannten „stärkeren Geschlechts“ nicht erreichen können.

Zuletzt betonte Tito im Jahr 1942 auf einer Konferenz die Bedeutung der Frauen in der Armee. Der erste Ustav von 1945 etablierte die Gleichberechtigung der Frauen in allen Lebensbereichen. Frauen haben politische, bürgerliche und menschliche Rechte erreicht. Männer und Frauen sollten die Arbeit gerecht aufteilen, um wahre Gleichberechtigung zu erreichen.