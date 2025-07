Tödliche Gefahr auf Straßen: Staubwolken verdunkeln Belgrad (VIDEO)

Staubwolken verdunkeln den Himmel, Temperaturen stürzen binnen Minuten ab, Windböen entwurzeln Bäume – Serbien erlebt ein Wetterextrem mit gefährlichen Folgen.

Serbien erlebt derzeit ein ungewöhnliches Wetterphänomen in Form heftiger Staubstürme. Die Naturerscheinung traf Belgrad und weitere Landesteile überraschend. Wie Ana Vukovic Vimic von der Fakultät für Landwirtschaft in Belgrad gegenüber „Blic“ erklärt, entstehen solche Stürme, wenn Windströmungen mit starker Frontbildung in Bodennähe auf besonders anfällige Gebiete treffen.

Die Voraussetzungen dafür wurden durch langanhaltende Trockenheit und intensive Bautätigkeiten geschaffen, die den Boden ausdörrten und dessen Erosion begünstigten. Diese Wetterextreme bringen verschiedene Gefahren mit sich. Die drastisch reduzierte Sichtweite stellt besonders im Straßenverkehr ein erhebliches Risiko dar.

Zudem können die in der Luft schwebenden Staubpartikel die Gesundheit beeinträchtigen. Fachleute weisen darauf hin, dass das Land auf derartige Naturereignisse bislang unzureichend vorbereitet ist.

Extreme Windgeschwindigkeiten

Die Wetterlage wird zusätzlich durch extreme Windgeschwindigkeiten verschärft. Messungen ergaben in Sremska Mitrovica und Zrenjanin Böen von bis zu 86 km/h, während in Belgrad-Surcin 84 km/h registriert wurden. Die Sturmböen hinterließen eine Spur der Verwüstung – umgestürzte Werbetafeln und entwurzelte Bäume zeugen von ihrer Kraft.

Das Wettergeschehen umfasste weitere Extreme: In der Vojvodina bildeten sich lokale Unwetter mit Hagelschlag. Bemerkenswert waren auch die rapiden Temperaturschwankungen – in Novi Sad fiel das Thermometer innerhalb kürzester Zeit von 37 auf 24 Grad Celsius, in Smederevska Palanka von 40 auf 30 Grad.

Zahlreiche Brände

Der Mix aus Hitze, Trockenheit und Sturm führte zu zahlreichen Brandherden. Allein im Kosovo wurden mehr als 60 Feuer gemeldet. Die Region Bor musste aufgrund der Vielzahl an Bränden den Notstand ausrufen.

Wissenschaftler interpretieren diese Wetterextreme als deutliche Indikatoren für den fortschreitenden Klimawandel und betonen die Dringlichkeit von Anpassungsstrategien.

Als zentrale Präventionsmaßnahme gegen Staubstürme wird insbesondere der Bodenschutz in urbanen Räumen hervorgehoben. Experten empfehlen verstärkte Begrünung, Windschutzpflanzungen und die Vermeidung großflächiger Bodenversiegelung, um Erosion zu verringern und die Staubbildung zu minimieren.

