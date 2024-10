Tödliches Spiel: Kind erschießt Baby mit Pistole

In der texanischen Stadt San Antonio kam es am Montag auf einem Parkplatz in der Nähe eines medizinischen Zentrums zu einem tragischen Zwischenfall. Dabei wurde ein Kleinkind durch einen Schuss getötet.

USA: Laut Angaben von William McManus, dem Polizeichef von San Antonio, befanden sich drei Kinder und eine Frau in einem geparkten Fahrzeug. Die Kinder waren drei Jahre, zwei Jahre und knapp 11 Monate alt und spielten auf dem Rücksitz des Wagens, als das Unglück geschah. Eines der älteren Kinder fand einen geladenen Revolver im hinteren Teil des Fahrzeugs und betätigte unbeabsichtigt den Abzug. Der Schuss traf das jüngste Kind und führte zu dessen Tod.

Schreckliche Tragödie

Polizeichef McManus zeigte sich bei einer Pressekonferenz am Montag tief betroffen und bezeichnete das Geschehen als „schreckliche Tragödie“. Er forderte erneut eine Diskussion über den sicheren Umgang und die Verwahrung von Schusswaffen, insbesondere in Haushalten mit Kindern. Die Polizei ermittelt weiter, um die genauen Umstände des Vorfalls zu klären.