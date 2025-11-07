„Tötet Serben“: Hass-Graffiti an Schulsporthalle in Split aufgetaucht

Hassparolen und faschistische Symbole verunzieren eine Schulsporthalle in Split. Die Polizei ermittelt nach dem fremdenfeindlichen Angriff gegen Serben.

An der Sporthalle einer Schule in Split-Plokite sind am Dienstagmorgen fremdenfeindliche Graffiti aufgetaucht. Unbekannte sprühten die Hassparolen „Töte einen Serben“ und „Raus aus Kroatien“ an die Fassade des Gebäudes. Zudem wurde ein Ustascha-Symbol (kroatisches Faschisten-Symbol) auf die Wand gezeichnet. Das Nachrichtenportal Dalmacija Danas dokumentierte den Vorfall mit Bildmaterial.

Polizeiliche Ermittlungen

Die zuständige Polizeibehörde von Split-Dalmatien bestätigte den Eingang einer entsprechenden Meldung und entsandte umgehend Einsatzkräfte zum Tatort. Auf Anfrage teilten die Beamten knapp mit, dass die kriminalpolizeilichen Ermittlungen bereits aufgenommen wurden. Die Identifizierung der Täter könnte durch die vorhandene Videoüberwachungsanlage der Schule erleichtert werden.