Fenstersprung ins Gefängnis: 19-Jähriger nach Hubschrauber-Jagd gefasst

Vom Fenstersprung in die Zelle: Ein 19-jähriger Steirer wollte der Polizei entkommen, doch Hubschrauber und Diensthunde beendeten seine Einbruchsserie.

Nach einem Fluchtversuch durch einen Fenstersprung konnte die Polizei am Donnerstag einen 19-jährigen Steirer festnehmen. Der junge Mann war als mutmaßlicher Täter einer Einbruchsserie im Bezirk Graz-Umgebung identifiziert worden.

Die Ermittler hatten den Verdächtigen nach mehreren Einbruchsdiebstählen ausgeforscht, die zwischen Anfang Oktober und Anfang November verübt worden waren. Betroffen waren unter anderem ein Kindergarten, Sportvereine und Kellerabteile.

Dramatische Flucht

Als Beamte den 19-Jährigen gegen 9.00 Uhr an seiner Wohnadresse in Premstätten aufsuchen wollten, um die von der Staatsanwaltschaft Graz angeordnete Festnahme durchzuführen, sprang dieser aus einem Fenster und versuchte zu flüchten. Die sofort eingeleitete Fahndung mit Polizeihubschrauber und Diensthunden führte rasch zum Erfolg.

Umfassendes Geständnis

Bei seiner anschließenden Einvernahme gestand der junge Mann, für insgesamt 20 Einbruchsdiebstähle verantwortlich zu sein.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Graz-Jakomini überstellt.