Drama am Schmittenstein: Teenager überlebt Horror-Absturz im Steilgelände

**Dramatische Szenen im Salzburger Gebirge: Ein 15-Jähriger stürzte am Schmittenstein 100 Meter in die Tiefe. Seine Freunde reagierten sofort.**

Ein 15-jähriger Jugendlicher stürzte am Schmittenstein in der Osterhorngruppe etwa 100 Meter über felsiges Steilgelände ab. Seine beiden gleichaltrigen Begleiter alarmierten umgehend die Einsatzkräfte. Die drei Teenager hatten ihre Tour am Schlenken im Gemeindegebiet von Bad Vigaun begonnen und sich später entschlossen, ihre Wanderung bis zum Schmittenstein auszudehnen.

Dramatische Rettung

Beim Rückweg gerieten sie in schwieriges Gelände, wo einer der Jugendlichen den Halt verlor und in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte transportierten den Verunglückten mit einer Trage aus dem unwegsamen Terrain und flogen ihn per Hubschrauber ins Krankenhaus.

Seine beiden Freunde blieben unverletzt und wurden von Bergrettern sicher zur Tenneralm begleitet.