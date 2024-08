Tourist will Kuh missbrauchen und wird attackiert (FOTOS+VIDEO)

Ein ungewöhnlicher Vorfall in Südthailand endete für einen russischen Urlauber, der versucht hatte, eine Kuh zu missbrauchen, mit Verletzungen und einer Rettungsaktion durch die örtliche Polizei.

Der Vorfall in Surat Thani

Der 26-jährige Evgenii Kuvshinov befand sich in einem Feld in der südthailändischen Provinz Surat Thani, als er sich auszog und zuerst einem männlichen Bullen näherte. Anschließend wandte er seine Aufmerksamkeit einer weiblichen Kuh zu, die an einem Holzzaun angeleint war. Kuvshinov versuchte, die Kuh zu besteigen, worauf diese heftig reagierte und ihn zu Boden drückte.

Eingreifen der Polizei und Rettungskräfte

Besorgte Anwohner, die den nackten Mann bemerkt und seine verdächtigen Absichten geahnt hatten, verständigten sofort die Polizei. Während sie auf deren Eintreffen warteten, wurden sie Zeugen, wie Kuvshinov von der Kuh attackiert wurde und um Hilfe schrie.

Kurz später trafen Polizei und Sanitäter am Ort des Geschehens ein und fanden Kuvshinov nackt und verletzt auf dem Boden liegend vor. Ein schockierendes Video zeigt den Moment, in dem die braune Kuh ihn angreift. Die Rettungskräfte brachten den verletzten Touristen auf einer Tragbahre zum Bannaderm Hospital, wo er wegen Verletzungen an seinem Gesäß und weiteren Abschürfungen am Körper behandelt wurde.

Verdächtiges Verhalten und weitere Ermittlungen

Ein Sanitäter der Ban Na Doem Foundation äußerte den Verdacht, dass Kuvshinov möglicherweise unter Einfluss von Drogen stand. In seinem Auto wurde Cannabis gefunden, was auf einen möglichen Drogenkonsum hindeutet. „Sein Verhalten deutet darauf hin, dass er etwas Unanständiges mit der Kuh vorhatte“, so der Sanitäter.

Polizeileutnant Thongchai Chaikit vom Ban Na Doem Police Department erklärte, dass sie gegen 17:40 Uhr einen Bericht über einen ausländischen Mann in einer „Auseinandersetzung“ mit einer Kuh erhalten hätten. „Der Mann hielt den Kopf der Kuh fest, als sie ihn angriff. Es war Glück, dass das Rettungsteam so schnell zur Stelle war“, berichtete Chaikit.

Weiteres Prozedere und rechtliche Schritte

Nachdem Kuvshinov im Krankenhaus behandelt wurde, verhielt er sich laut den Berichten aggressiv, weshalb er nicht aufgenommen wurde. Auf Grund dessen befindet er sich nun in Gewahrsam bei der Polizei. „Wir warten jetzt auf die Touristenpolizei und die Einwanderungsbehörde, um den Fall weiter zu verfolgen und eine gründliche Untersuchung einzuleiten“, fügte Polizeileutnant Thongchai hinzu.

Der Vorfall wird von den Behörden gründlich untersucht, um die genauen Umstände und eventuelle rechtliche Schritte gegen Kuvshinov festzustellen.