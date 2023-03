Tragisch: Zwei Bauarbeiter sterben bei Arbeitsunfall in Wien-Liesing

Am Donnerstagmorgen fand man zwei Männer tot auf einer Baustelle in Liesing. Ein Arbeitskorb löste sich und prallte auf die beiden Bauarbeiter.

In Wien-Liesing trug sich am Donnerstag ein tragischer Arbeitsunfall zu. Zwei Männer – im Alter von 65 und 35 Jahren – sollen am Donnerstagmorgen tot auf einer Baustelle in der Erlaaer Straße im 23. Wiener Gemeindebezirk gefunden worden sein. Es handelt sich dabei um Bauarbeiter, die gerade mit einem Arbeitskorb hantiert haben. Wie ein Leserreporter der Tageszeitung Heute berichtete, sollen die Männer aus dem Korb gefallen sein. Danach habe sich der Arbeitskorb gelöst und sei auf die Männer gefallen.

Die Berufsrettung rückte nach Benachrichtung mit zahlreichen Einsatzkräften ein. Auch ein Rettungshubschrauber wurde geordert. Eine Reanimation der beiden Männer folgte gemeinsam mit dem Grünen Kreuz. Die Reanimationsversuche waren erfolglos. Leider konnte von einem Arzt nur noch der Tod festgestellt werden. Wie die Polizei erklärt, sei das Arbeitsinspektorat bereits informiert.