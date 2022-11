Arbeitsunfall: Baumstamm rutscht auf serbischen Arbeiter

Es sollte ein ganz normaler Arbeitstag für den 45-jährigen Serben werden. Doch kurz vor der Mittagspause unterbrach ein Unfall die Holzbringungsarbeiten.

Gemeinsam mit seinem österreichischen Arbeitskollegen führte der 45-jährige Serbe am Mittwochmorgen Holzbringungsarbeiten durch. Dabei befanden sie sich in einem Waldgebiet im Gemeindegebiet von Türnitz, Bezirk Lilienfeld. Die Holzbringungsarbeiten sind, wie sonst auch üblich, im steilen Gelände mittels Holzerntemaschine verrichtet worden. Kurz vor der Mittagspause, gegen 11:00 Uhr, soll ein Baumstamm ins Rutschen gekommen sein. Dabei schlug der Stamm in der Nähe des 45-Jährigen ein und landete auf einem Haufen mit Ästen und kleineren Stäümmen.

Aufgrund des wuchtigen Aufpralls wurden vermutlich mehere Ästze und kleinere Holzteile weggeschleudert, die den Serben trafen. Dabei erlitt er schwere Verletzungen. Sein Arbeitskollege setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung vom Rettungsdienst in das Landesklinikum Lilienfeld verbracht.

Das zuständige Arbeitsinspektorat wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Quelle: LPD Niederösterreich

Weitere Artikel zu diesem Thema:

Neukirchen: Baum erschlägt serbischen Gastarbeiter

Bauarbeiter stürzt in 180 Grad heiße Betonmischanlage

Junger Arbeiter stolpert und rammt sich Eisenstange in den Hals

Horror-Unfall: Bosnischer Arbeiter fällt in 450 Grad Zink-Bad

Wieder Baustellen-Unfall in Wien: Mann (42) tödlich verunglückt

Lesen Sie auch: Fahrzeuglenker fuhr nach Unfall weiter Ein 58-Jähriger kollidierte mit einer Leiteinrichtung und fuhr dann einfach davon. Der Mann konnte von Beamten aufgehalten werden.

Alles über den Mythos des ersten serbischen Vampirs: Sava Savanovic Belegt ist, dass der volkstümliche Glaube des europäischen Vampirs seinen Ursprung im südosteuropäischen Raum hat.

Serbe verursacht Unfall nach Verfolgungsjagd Der Fahrer eines serbischen PKW verursachte einen Unfall im Bereich der äußeren Mariahilfer Straße. Der Mann war alkoholisiert.