Tragischer Tod: Mann verbrennt in Zelt auf Friedhof

Bei einem Löscheinsatz auf einem Hamburger Friedhof fanden die Feuerwehrmänner plötzlich einen regungslosen Mann.

Deutschland: Ein Mann ist ums Leben gekommen, weil sein Zelt plötzlich Feuer fing. Nach den ersten Erkenntnissen hatte der 65-Jährige in der Nacht zum Samstag in dem Zelt in einem Gebüsch am Friedhof in Alton übernachtet, das teilte der deutsche Polizeisprecher mit.

Brandursache geklärt:

Das Opfer habe einen Gaskocher benutzt – möglicherweise, um zu heizen oder Essen zu kochen, hieß es. Das Zelt begann zu brennen, auch der 65-Jährige fing Feuer. Der Mann rettete sich zunächst ins Freie, starb dann aber an den schweren Verletzungen vor dem Zelt. Die Kriminalpolizei ermittelt noch. Derzeit wurde ein Fremdverschulden ausgeschlossen.