Tragödie in Bosnien: Schwangere Frau stirbt in Fluten

Bosnien und Herzegowina sieht sich nach massiven Regenfällen mit verheerenden Überschwemmungen konfrontiert. Besonders betroffen sind die Regionen Jablanica, Kiseljak, Fojnica und Vareš. Den aktuellen Berichten zufolge sind bisher 16 Menschen ums Leben gekommen. Am schlimmsten hat es die Bewohner von Jablanica getroffen, wo die dramatischen Berichte über den Verlust von Häusern und Angehörigen die Einwohner erschüttern.

Ein persönliches Schicksal in Jablanica

Ein besonders tragisches Schicksal widerfuhr Dino Begić (30), der seine schwangere Frau Ajla an die Fluten verlor. Sie war 28 Jahre alt und befand sich im siebten Monat ihrer Schwangerschaft. Ihre gemeinsame fünfjährige Tochter Dalal überlebte die Katastrophe, ist aber schwer traumatisiert. „Ich weiß kaum, wie ich mich fühlen soll. Ich muss wegen meiner Tochter stark bleiben. Ihre Mutter hat alles versucht, sie zu retten,“ erzählte der sichtlich erschütterte Begić.

Dramatische Ereignisse in der Nacht

In jener verhängnisvollen Nacht kämpften Begić und sein Vater verzweifelt gegen die Wassermassen, um ihr Haus zu sichern. Ajla war währenddessen mit Dalal im Haus, als ein Baumstamm das Gebäude erfasste und Ajla unter sich begrub. „Wie Dalal überlebte, das weiß nur der liebe Gott“, berichtet Dino. Die Kleine wurde verletzt und musste in Konjic behandelt werden, die schrecklichen Erlebnisse werden sie jedoch vermutlich lange begleiten.

Die Ehefrau wollte sich in der benachbarten Garage verstecken, die nicht direkt getroffen wurde, doch als sie versuchte, sich in Sicherheit zu bringen, wurde sie von einem Baumstamm getroffen. „Ein Schritt hat Ajla gefehlt, um in Sicherheit zu gelangen. Sie hielt Malas Hand, aber der Schlag trennte sie“, erklärt er über ihre verzweifelten Rettungsversuche.

Haus völlig zerstört

Nicht nur das menschliche Leid ist unermesslich, auch die Infrastruktur wurde stark beschädigt. „Unser zweistöckiges Haus ist völlig zerstört. Wir haben alles verloren, was uns lieb war“, sagt Begić, während er darüber spricht, wie sehr er und Ajla auf die Geburt ihres zweiten Kindes gefreut hatten.

Begić betont die Notwendigkeit, seine Tochter psychologisch betreuen zu lassen und erhält Unterstützung von seiner Familie. Während er nach einer neuen Lebensperspektive sucht, sichern Hilfsorganisationen zu, den betroffenen Familien beizustehen und beim Wiederaufbau zu helfen. Die Flut hat nicht nur physische Barrieren zerstört, sondern auch tiefe, emotionale Spuren hinterlassen.