Trauertag: Vier Kleinkinder wurden Opfer des Wohnhausbrandes

Vier Kinder starben bei einem Brand in einem Gebäude in Novi Pazar im Südwesten Serbiens, berichtet der serbische Rundfunk RTS. Die Eltern der Kinder wurden mit Verletzungen in Krankenhäuser in Belgrad und Novi Pazar transportiert.

Das Feuer brach am Sonntagmorgen in einem Wohnhaus aus, die Ursache ist noch unbekannt.

Das Innenministerium (MUP) gab bekannt, dass Feuerwehrleute in wenigen Minuten am Ort der Tragödie eintrafen und einen Brand vorfanden, der sich bereits weit verbreitet hatte. In der Ankündigung heißt es, dass sie beim Betreten der unter Feuer stehenden Räumlichkeiten vier Kinder vorfanden, die höchstwahrscheinlich an Kohlenmonoxid-Erstickung starben, während der Vater und die Mutter im angrenzenden Raum verletzt wurden.

Nach Informationen des Radiosenders Sto plus aus Novi Pazar war das älteste der vier verstorbenen Kinder etwa fünf Jahre alt, das jüngste sechs Monate.

Die Eltern wurden mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus gebracht. Der Vater hat Verbrennungen zweiten, dritten und vierten Grades an mehr als 50 Prozent seines Körpers, während die Mutter Verbrennungen zweiten und dritten Grades erlitten hat.

„Der Vater hat zu mehr als 50 Prozent verbrannte Oberflächen und Schäden an den Atemwegen, er wurde intubiert und in eine Klinik in Belgrad in die Abteilung für Verbrennungen transportiert“, sagte Sefket Hajrovic, Leiter der chirurgischen Abteilung des Allgemeinen Krankenhauses in Novi Pazar.

Er fügte hinzu, dass die Mutter leichte Verbrennungen an Stirn und Händen habe und dass sie im Krankenhaus in Novi Pazar operiert werde.

Ein Trauertag wurde ausgerufen

Die Stadtverwaltung von Novi Pazar hat den Montag (6. März) wegen des tragischen Todes von vier Kindern bei diesem Brand in der Stadt im Südwesten Serbiens zum Trauertag erklärt. Demnach werden alle Flaggen in der Stadt auf Halbmast gesenkt, die Medien- und Gastronomieeinrichtungen verzichten auf Musikübertragungen und alle Unterhaltungsveranstaltungen werden verschoben.