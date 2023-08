Traumberuf: Firma zahlt 4444,44 Euro fürs Uno-Spielen!

Würdet ihr Uno spielen und dafür bezahlt werden? Mattel macht genau das jetzt möglich, in einer einzigartigen Stellenausschreibung, die auch Teil einer umfangreichen Werbestrategie für eine neue Uno-Variante ist.

Mattel, der Spielzeughersteller hinter dem beliebten Kartenspiel Uno, hat eine aufregende Möglichkeit für echte Uno-Fans geschaffen: Die Suche nach einem „Chief-Uno-Player“ ist im Gange! Der Job bietet nicht nur eine unglaubliche Vergütung von 4.444 Euro pro Woche, sondern auch eine ungewöhnliche und spaßige Hauptaufgabe.

Der glückliche Auserwählte wird die Passanten in New York zu Uno-Spielen herausfordern und diese einzigartigen Spielrunden für Social-Media dokumentieren. Eine Gelegenheit, das liebste Kartenspiel mit anderen zu teilen und die Begeisterung für Uno in der ganzen Welt zu verbreiten. Ein Traumjob für jeden echten Uno-Enthusiasten!

Bewerbung über TikTok

Gesucht wird eine authentische und unternehmungslustige Person, die gerne Spaß hat. Zusätzlich sollte sie in der Lage sein, bis zu 22 Kilo zu heben, da Spieltische und Zelte vor Ort aufgebaut werden müssen. Die Person sollte auch über die Fähigkeit verfügen, längere Zeit zu sitzen, da das Spiel den Teilnehmern mit Geschick vermittelt werden soll und die Aktivitäten für Social-Media-Promotion dokumentiert werden müssen.

Die Bewerbung für den Job als „Chief-Uno-Player“ ist denkbar einfach und erfolgt über TikTok. Interessierte Personen können bis zum 10. August ein Video hochladen, das ihre Begeisterung und Leidenschaft für Uno zeigt. Eine weitere Voraussetzung ist die Volljährigkeit sowie ein stetiger Wohnsitz und die US-Staatsbürgerschaft in den USA. Der ausgewählte Kandidat erhält nicht nur die Chance, das Lieblingsspiel Uno mit anderen zu teilen, sondern auch eine großzügige Vergütung von 4.444 Euro pro Woche. Ein Traumjob für Uno-Fans, die gerne Spaß haben und ihre Begeisterung auf Social Media teilen möchten!

Warum gerade 4.444,44 Euro?

Der „Chief-Uno-Player“ wird vier Stunden am Tag, an vier Tagen pro Woche, für vier Wochen das Spiel „Quatro“ anpreisen und dafür mit 4.444,44 US-Dollar pro Woche (ca. 277 Dollar pro Stunde) entlohnt. Die Zahl 4 ist kein Zufall, da die Uno-Variante den Namen „Quatro“ trägt.

Wie ist die neue Uno-Spiel aufgebaut?

In der Variante „Quatro“ von Uno werden Spielsteine statt Karten verwendet. Die Herausforderung besteht darin, eine Viererreihe mit gleicher Zahl und Farbe zu bilden, sei es senkrecht, waagrecht oder diagonal. Aktionsfelder ermöglichen das Tauschen von Fächern, das Entfernen von Steinen und zwingen Spieler dazu, ihren Zug mit weniger Steinen zu beginnen.