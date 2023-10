Trauriges Schicksal eines Gastarbeiters: Niemand war da, als er Hilfe brauchte

Zijo Hadzic, ein bosnischer LKW-Fahrer, war auf einer Fahrt durch South Carolina, als er plötzlich Blut hustete und mit der Zeit immer schwerer atmen konnte.

,,Die Schmerzen wurden immer stärker und stärker. Ich musste anhalten und den Notdienst anrufen. Sie brachten mich ins Krankenhaus und stellten dort fest, dass ich eine Lungenentzündung hatte. Sie gaben mir Tabletten und brachten mich zurück zum LKW“, berichtet Zijo.

Einige Tage später verschlechterte sich sein Zustand jedoch erneut und die Tabletten halfen nicht mehr. Er ging in ein lokales Krankenhaus, wo sie ihm 100 Dollar für eine Untersuchung berechneten, da er nicht versichert ist. ,,Sie schicken eine Rechnung für über 100 Dollar. Später habe ich herausgefunden, dass sie nur für 100 Dollar arbeiten. Für sie sind 100 Dollar für fünf Minuten genug“, sagte Zijo, der sich über die hohen Kosten und die hastige Behandlung beklagte.

Trotz der medizinischen Behandlung verschlechterte sich sein Zustand weiter und er musste erneut ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass er an einer schweren Form von Lungenentzündung leidet. Doch neben der körperlichen Belastung, die die Krankheit mit sich bringt, ist es die emotionale Isolation, die Zijo am meisten zu schaffen macht.

,,Ich bin hier alleine! Mein Bruder ist heute Morgen zur Arbeit gegangen, meine Familie ist gekommen, Verwandte sind gekommen. Der Punkt ist, dass ich keinen Freund habe. Keinen. Sie sind alle in der Umgebung in Kneipen und bei Cevapcici. Ich habe keinen Freund. Und all die Jahre habe ich mit ihnen getrunken, Kaffee getrunken, mich getroffen, Geld ausgegeben, herumgewandert, und keinen einzigen Freund. Wenn du gesund bist und Geld hast, sind alle da. Sie sammeln sich. Dann kann man ausgehen, trinken, ausgeben… Das ist kein Problem. Aber das hat meine Mutter immer gesagt. Die ganze Zeit, und ich habe ihr nicht recht gegeben. Das sind meine Freunde, sie würden mich nicht verlassen, sie würden mir ihr Blut geben, wenn ich es brauche… Aber ich brauche kein Blut, nur dass sie kommen, mich besuchen… Warum rufen sie mich an, ich kann ihr Haus von hier aus sehen, und sie können nicht kommen. Es ist egal, Freunde… Es ist egal. Ich habe das ein bisschen spät realisiert“, sagt Zijo unter Tränen.