Gastarbeiter kehrte nach 16 Jahren zurück nach Bosnien: Das erwartete ihn

Nach 16 Jahren in Deutschland kehrte ein Gastarbeiter in sein Heimatdorf in Bosnien und Herzegowina zurück, um ein Haus zu renovieren. Doch statt Unterstützung erntete er Spott und Ablehnung von seinen Nachbarn.

Nach einem langen Arbeitsaufenthalt in Deutschland entschied sich ein Gastarbeiter, in sein Heimatdorf in Bosnien und Herzegowina zurückzukehren. Sein Plan: Ein Haus in seiner Nachbarschaft zu renovieren. Doch die Reaktionen seiner Nachbarn auf sein Vorhaben waren alles andere als ermutigend. ,,Als ich anfing zu arbeiten, fingen einige Nachbarn an, sich über mich lustig zu machen“, erzählte er dem Fenix-Magazin.

Der Mann, der auch das Haus seiner Eltern in dem Dorf besitzt, hatte sich vorgenommen, etwas Eigenes zu schaffen. ,,Das Haus war nicht viel wert, aber es musste renoviert werden“, sagte er. Doch bei der Umsetzung seines Plans stieß er auf unerwartete Schwierigkeiten. ,,Das Problem entstand, als ich anfing, Handwerker zu suchen. Es gibt einfach keine, und die, die arbeiten, sind beschäftigt, es können Monate vergehen, bevor ich an der Reihe bin“, erklärte er.

Ein Handwerker, den er kontaktierte, machte ihm klar, dass er den Preis festlegen könne, den er wolle, da die Menschen keine Wahl hätten. ,,Er ist der einzige in einem Umkreis von 100 Kilometern, der diese Arbeit macht“, sagte der Gastarbeiter. Angesichts dieser Situation entschied er sich, die Renovierungsarbeiten selbst durchzuführen.

Doch nicht nur die fehlenden Handwerker bereiteten ihm Kopfzerbrechen. Auch die Einstellung der jüngeren Dorfbewohner stieß bei ihm auf Unverständnis.

,,Die Jüngeren sind ans Meer geflohen, einige wollen einfach nicht, weil sie denken, wenn du aus Deutschland kommst, bist du voller Geld wie ein Schiff und alles ist ihnen zu wenig“, erzählte er.

Die größte Enttäuschung bereiteten ihm jedoch die Nachbarn.

,,Die Leute sind wohl nicht an Arbeit gewöhnt. Für die Jungen ist es wichtig zu sagen, dass sie sich nicht „umbringen“ werden für einen Tageslohn von 50-60 Euro. Und wo kannst du das heute verdienen? Niemand will arbeiten. Niemand ist an Handwerksberufen interessiert, alle wollen zur Universität gehen“, kritisierte er.

Er merkte an, dass junge Leute mit einem Universitätsabschluss nicht bereit sind, solche Arbeiten im Sommer zu machen, weil es unter ihrer Würde ist.

,,Sie werden wohl lieber auf den Rücken ihrer Eltern leben und auf die passende Geschäftsmöglichkeit warten. Ich verstehe das nicht. Als ich nach Deutschland kam, habe ich alles Mögliche gemacht und jetzt habe ich meine eigene Firma“, sagte er.