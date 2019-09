Mit diesen Tricks musst du beim Arzt nie wieder lange warten

Die Sommergrippe geht um. Daher ist es wenig verwunderlich, dass die Wartelisten derzeit so voll sind wie die Wartezimmer beim Arzt des Vertrauens selbst. Wie du dennoch schneller an einen Termin heran kommst, verraten wir dir hier:

3 Tricks um schneller einen Termin zu bekommen

1. Komm persönlich vorbei: Wer schon zur Terminabsprache die Praxis aufsucht, wird seltener abgewiesen als am Telefon.

2. Termin-Services nutzen: Es gibt verschiedene Homepages, die einem verraten, wann Ärzte in der Nähe freie Termine haben. Per Klick kann man diese dann verbindlich buchen.

3. Der Hausarzt kann helfen: Wenn es sich um etwas dringendes handelt, kannst du deinen Hausarzt bitten, den Kollegen anzurufen und ihn von der Dringlichkeit zu überzeugen.

