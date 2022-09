Tritt RAF Camora jetzt für die Präsidentschaftswahl an?

Gibt es etwa einen neuen Konkurrenten für die kommende Bundespräsidentschaftswahl? In Wien gibt es Plakate von RAF Camora, die für Verwirrung sorgen.

Dieses Wochenende überrascht RAF Camora mit Plakaten die in der Stadt aufgehängt wurden. Anscheinend wirbt auch der erfolgreiche Wiener Rapper für die Bundespräsidentschaftswahl am 9. Oktober.

Slogan sorgt für Verwirrung

Auf dem Plakat ist ein Bild von RAF mit dem Slogan “Ein Sandzaklija regiert, was für Van Der Bellen?” Dass die Wiener Balkansphäre in einigen seiner Songs und in seinem Leben eine Rolle spielt, hat RAF Camora immer wieder betont und auch in Songs festgehalten. Es stellt sich heraus, dass die Plakate nicht von dem Rapper selbst stammen. Dennoch findet er sie witzig und nimmt die Poster mit Humor auf. Anscheinend gab es große Fans, die am liebsten RAF Camora auf ihrem Wahlzettel lesen wollen würden.