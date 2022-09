McDonald’s Österreich präsentiert gemeinsam mit Österreichs Rap-Legende RAF Camora ein eigenes RAF Camora Menü, das es ab heute in allen österreichischen McDonald’s Restaurants gibt. Dabei handelt es sich um das erste „Famous Orders“-Menü eines deutschsprachigen Künstlers, womit RAF Camora in die Fußstapfen internationaler Artists wie Travis Scott und Kanye West tritt.

Das Menü, das in Anlehnung an RAF Camoras Hit den Namen „Vergesse nie die Street“ trägt, umfasst zwei Cheeseburger, 6er Chicken McNuggets, große Pommes, zwei Saucen nach Wahl in einer streng limitierten Menü-Box sowie ein großes Kaltgetränk im Special Design Becher – ideal zum Teilen mit dem Team.

Besonders aufmerksame Fans des Rappers haben zuletzt bereits vermutet, dass RAF Camora und McDonald’s Österreich gemeinsame Sache machen. Spätestens nachdem der Musiker aus Wien Fünfhaus vergangenen Sonntag zur Burger-Verteilaktion im McDonald’s Restaurant auf der Wiener Mariahilfer Straße aufrief und dabei seinen Fans Cheeseburger spendierte, häuften sich die Hinweise auf eine Kooperation zwischen dem Systemgastronomie-Marktführer und dem Rapper, der gemeinsam mit Bonez MC erst vor kurzem sein neues Album „Palmen aus Plastik 3“ veröffentlichte. „Beim „Vergesse nie die Street Menü“ geht es primär um Gemeinschaft & Community – ein Menü, das man nicht alleine isst, sondern mit seinen Jungs teilt. Bei der Kooperation geht es mir darum, zu zeigen, dass man nicht vergessen sollte, wo man herkommt“, erklärt RAF Camora die Inspiration hinter dem Namen seines eigenen McDonald’s-Menüs.

(FOTO: Mc Donald’s)

Weltweit erfolgreiche Aktion erstmals mit deutschsprachigem Künstler

Mit den international bekannten und exklusiven „Famous Orders“-Menüs können Gäste das persönliche McDonald’s Lieblingsmenü von internationalen Stars und Celebrities genießen. Als erster Künstler im deutschsprachigen Raum tritt RAF Camora damit in die Fußstapfen von internationalen Größen wie Travis Scott oder Kanye West. „RAF Camora ist ein populärer Ausnahmekünstler mit einer außergewöhnlichen und loyalen Fangemeinde. Wir freuen uns daher sehr, ab sofort das „Vergesse Nie die Street“-Menü by RAF Camora – das erste „Famous Orders“-Menü eines deutschsprachigen Künstlers – in unseren Restaurants anbieten zu können“, so McDonald’s Marketing Director Benedikt Böcker.

„Vergesse nie die Street – vergesse nie dein Team“

RAF Camora zählt mit mehr als 90 Gold- und Platinawards, ausverkauften Konzerten und FestivalHeadliner-Shows sowie unzähligen Nummer-eins-Alben zu den einflussreichsten Musiker:innen im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum seines künstlerischen Schaffens steht vor allem die Verbundenheit mit den eigenen Wurzeln und die Bedeutung des Zusammenhalts in der eigenen Familie, in der eigenen Ekipa. Genau diesen Botschaften wird im Rahmen des neuen „Famous Orders“-Menüs „Vergesse nie die Street“ Tribut gezollt, da das Menü, bestehend aus zwei Cheeseburgern, 6er Chicken McNuggets, großen Pommes mit zwei Saucen nach Wahl – unter anderem mit einem eigenen Fry Dip im „Vergesse nie die Street Design“ – und einem großen Kaltgetränk, zum Teilen mit der Ekipa einlädt. Über die McDonald’s App gibt es einen exklusiven „Vergesse Nie die Street“ Menü-Gutschein für MyMcDonald’s Mitglieder um 9,90 Euro.

Das „Vergesse Nie die Street“-Menü by RAF Camora ist ab 20. September in allen 200 McDonald’s Restaurants und McDrives in ganz Österreich, solange der Vorrat reicht, erhältlich.

(FOTO: Kosmo-Redaktion)