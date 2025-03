Trump lobt Putin und warnt: Die Ukraine wird nicht überleben!

In einem Interview mit Fox News äußerte der ehemalige US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit, dass die Ukraine ohne die Unterstützung der USA möglicherweise nicht bestehen könnte. Diese Äußerung fiel im Rahmen einer Frage, ob er besorgt über das Schicksal der Ukraine sei, sollte die US-Hilfe ausbleiben. Trump antwortete: „Sie wird möglicherweise sowieso nicht überleben. Und außerdem hätte dieser Krieg nicht stattfinden sollen, deshalb beenden wir ihn.“

Trump hob seine gute Beziehung zu Russlands Präsident Wladimir Putin hervor, während er gleichzeitig betonte, dass er eine harte Linie gegenüber Russland verfolgte. Er erklärte: „Ich war sehr hart, aber ich komme gut mit Putin aus.“ Auf die Vorwürfe, er habe ein „weiches“ Verhältnis zu Russland, entgegnete Trump mit dem Hinweis auf die zahlreichen Sanktionen, die er während seiner ersten Amtszeit gegen Russland verhängt hatte. Er betonte, dass Putin als Erster seine strenge Haltung gegenüber Moskau bestätigen könne.

Seltene Metalle und Militärausgaben

Zudem sprach Trump von der Erwartung, dass ein Abkommen über seltene Metalle mit der Ukraine unterzeichnet werden könnte. Er äußerte auch den Wunsch, die Militärausgaben zu reduzieren, erklärte jedoch: „Ich wäre glücklich, die Verteidigungsausgaben zu senken, aber nicht jetzt.“

Weiterhin äußerte Trump seine Ansicht, dass Atomwaffen die größte Bedrohung für die Menschheit darstellen. Er kritisierte Präsident Joe Biden dafür, die Klimakrise als größte Bedrohung zu bezeichnen, und sagte: „Die größte Bedrohung steht in den Regalen in Ländern auf der ganzen Welt, und diese Bedrohung sind Atomwaffen. Das sind riesige Monster, die Sie kilometerweit in die Luft sprengen können. Aber sie (die Demokraten) sprechen nie darüber.“

