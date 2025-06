Trump vs. Musk: Wie ihr Streit das Internet zum Kochen bringt

Zwei Egos, ein digitales Schlachtfeld: Der Schlagabtausch zwischen Trump und Musk entfesselt eine Welle kreativer Internetreaktionen und satirischer Kommentare.

Der mächtigste und der reichste Mann der Welt lieferten sich binnen 24 Stunden einen öffentlichen Schlagabtausch, der die sozialen Medien in Aufruhr versetzte. Während die weltpolitischen Auswirkungen des Konflikts zwischen Donald Trump und Elon Musk noch nicht absehbar sind, steht eines fest: Je heftiger die beiden aneinander geraten, desto mehr amüsiert sich das Internet darüber.

Auf Musks Plattform X und auf Instagram überschlugen sich die Reaktionen. „In den USA gibt es nicht genug Popcorn für dieses Spektakel“, kommentierte ein Nutzer, während ein anderer feststellte: „Was für ein großartiger Tag, um online zu sein.“ Die meisten Beiträge erreichten innerhalb weniger Stunden tausendfache Likes und verbreiteten sich rasant im Netz.

«Baby hat mir wirklich wehgetan, bin weinend im Taxi»: Das soll Trump getweetet haben. (Foto: Screenshot/Twitter)

In zahlreichen Kommentaren wurde der Zwist als emotionales Beziehungsdrama inszeniert. Ein findiger User erstellte einen gefälschten Trump-Tweet mit Textzeilen aus der Liebesballade „Liability“ der australischen Sängerin Lorde. Eine andere Nutzerin nutzte die Gelegenheit, um gängige Geschlechterklischees zu hinterfragen: Trump und Musk würden mit ihrem Verhalten den sexistischen Vorwurf widerlegen, Frauen seien zu emotional für die Politik.

Mit spöttischer Besorgnis kommentierten Internetnutzer die Situation von J.D. Vance inmitten des Konflikts. Was geschehe mit dem Vizekandidaten, wenn sich die beiden MAGA-Protagonisten (Anhänger von Trumps „Make America Great Again“-Bewegung) trennen? Müsse er nun zweimal Weihnachten feiern? Eine Userin malte das Bild eines weinenden Vance, der oben auf der Stiege sitzt, während Trump und Musk im Wohnzimmer streiten.

Kreative Meme-Flut

Kurz nachdem der Tech-Milliardär die Amtsenthebung Trumps gefordert hatte, warfen Nutzer die entscheidenden Fragen auf: Wechselt Elon Musk nun ins Lager der Demokraten? Oder wird Trump seinen Tesla mit Aufklebern versehen?

Die kreative Energie der Internetgemeinde beschränkte sich nicht auf Kommentare. Neben dem eingangs erwähnten Bild entstanden weitere Fotomontagen, darunter eine Nachstellung des bekannten Stalin-Yezhov-Fotos (historisches Propagandabild, aus dem ein in Ungnade gefallener Funktionär retuschiert wurde) mit Trump und Musk. Andere Nutzer integrierten den Konflikt in etablierte Meme-Formate.

Einige User präsentierten satirische Lösungsansätze für den Konflikt. Statt der USA sollten diesmal die Ukraine oder Russland als Vermittler auftreten. In Anspielung auf Trumps Äußerungen zum Ukraine-Krieg wurde dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj der Satz „Ich könnte diesen Streit innerhalb eines Tages beenden!“ zugeschrieben.

Popkultur-Vergleiche

Auch die Demokraten wurden zur Zielscheibe des Internethumors. „Ich wünschte, Biden wäre am Leben, um das mitzuerleben“, schrieb ein Nutzer. Als Musk ankündigte, Trump sei in den Epstein-Dokumenten (Akten zum Fall des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein) zu finden, forderte der offizielle X-Account der Demokraten deren Veröffentlichung. Ein User antwortete mit einem Bild von Ex-Präsident Bill Clinton und der Überschrift „Hillary, was tun sie?“ – eine Anspielung auf Spekulationen über Clintons mögliche Erwähnung in den Epstein-Akten.

Viele zogen Parallelen zu bekannten Fehden aus der Popkultur. „Das ist wie Drake gegen Kendrick, nur für Republikaner“, meinte ein User. Als Alexandria Ocasio-Cortez auf den Konflikt angesprochen wurde, antwortete die demokratische Abgeordnete mit dem populären Meme „The girls are fighting, aren’t they?“ – ein Zitat der Rapperin Azealia Banks, die 2018 damit einen Streit zwischen Cardi B und Nicki Minaj kommentierte.

Es sei angesichts der Egos der beiden nur eine Frage der Zeit gewesen, fügte Ocasio-Cortez hinzu. Ihr Clip verbreitete sich auf Instagram in Windeseile. Während der Auseinandersetzung forderte Trumps ehemaliger Chefstratege Steve Bannon die Ausweisung von Musk.

Die Ironie, dass ausgerechnet ein Befürworter von Ausweisungen selbst ausgewiesen werden sollte, sorgte für zahllose Reaktionen im Netz.