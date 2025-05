U3-U-Bahn: Teenager stürzt auf Gleise

Dramatische Szenen im Morgenverkehr: Ein U-Bahn-Lenker bremst verzweifelt, als ein 17-Jähriger im Gleisbett liegt. Trotz Sicherheitsnische kommt es zum Unfall.

Ein U-Bahn-Lenker reagierte geistesgegenwärtig, als er einen 17-Jährigen auf den Gleisen entdeckte. Der Teenager war durch eigene Unaufmerksamkeit ins Gleisbett gestürzt. Obwohl der Fahrer sofort eine Notbremsung einleitete, konnte er nicht mehr vollständig zum Stehen kommen.

Die Garnitur erfasste den jungen Mann seitlich und fügte ihm Beinverletzungen zu. Nach dem Unfall wurde der Verletzte unverzüglich in ein Spital eingeliefert.

Betriebsunterbrechung folgt

Der Vorfall führte zu einer einstündigen Betriebsunterbrechung zwischen 6:00 und 7:00 Uhr morgens. Nach seinem Sturz hatte sich der Jugendliche noch in eine der Sicherheitsnischen im Gleisbereich retten können.

Sicherheitsnischen als lebensrettende Maßnahme

Die Sicherheitsnischen, die im Abstand von maximal 20 Metern in allen Wiener U-Bahn-Stationen angebracht sind, bieten einen 80 Zentimeter tiefen Schutzraum für Personen in Notsituationen. Statistisch gesehen erweisen sie sich als äußerst effektiv: Von 31 Gleissturzfällen im Jahr 2024 konnten in 27 Fällen die betroffenen Personen durch diese Einrichtungen gerettet werden.

Als Reaktion auf den aktuellen Vorfall kündigte die zuständige Verkehrsstadträtin ein erweitertes Sicherheitskonzept an. Dieses soll die bestehenden Schutzmaßnahmen wie gelbe Bodenmarkierungen und regelmäßige Sicherheitsdurchsagen durch digitale Warnsysteme mit Bewegungssensoren an besonders stark frequentierten Stationen ergänzen.