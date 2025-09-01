U4 und S-Bahn wieder in Betrieb – neue Sperren bereits geplant

Nach monatelangen Einschränkungen atmen Wiener Pendler auf: Die U4 fährt wieder durchgängig, doch die Erleichterung währt nur kurz – 2026 stehen bereits neue Sperren an.

Nach zweimonatiger Geduldsprobe können Wiener Pendler aufatmen: Die U4 verkehrt seit Anfang September wieder auf ihrer gesamten Strecke zwischen Wien-Hütteldorf und Wien-Heiligenstadt. Parallel dazu wurde auch die wichtige Schnellbahn-Verbindung zwischen Wien-Praterstern und Wien-Floridsdorf wieder in Betrieb genommen.

Die Stammstrecke (Hauptverbindung der S-Bahn) fungiert seit über sechs Jahrzehnten als unverzichtbare Verkehrsader für die Bundeshauptstadt und ihr Umland. Ein Ausfall dieser zentralen Verbindung würde den Verkehrsfluss in Wien massiv beeinträchtigen – daher waren die Instandhaltungsarbeiten trotz der damit verbundenen Einschränkungen alternativlos.

Die Baumaßnahmen im vergangenen Sommer hatten erhebliche Auswirkungen auf den Öffi-Verkehr. Wie der ORF meldete, konzentrierten sich die Arbeiten erneut auf die U-Bahn-Linie U4. Der Streckenabschnitt zwischen Wien-Schottenring und Wien-Friedensbrücke blieb zwei Monate lang vollständig gesperrt, um die mehr als 120 Jahre alte Tunneldecke grundlegend zu sanieren.

Während der U4-Sperre sorgten umfangreiche Ersatzmaßnahmen für Entlastung: Die Straßenbahnlinie E4 übernahm die Verbindung zwischen wichtigen Stationen, während die Linie D umgeleitet wurde und zwischen Nußdorf und Schottenring verkehrte. Die Wiener Linien verdichteten zusätzlich die Intervalle auf mehreren anderen Linien, um die Kapazitätsausfälle zu kompensieren.

⇢ Öffi-Chaos: Welche Linien sind gesperrt und welche fahren wieder normal?



Auch für die S-Bahn-Sperre zwischen Praterstern und Floridsdorf etablierten die ÖBB ein durchdachtes Ersatzsystem: Zwei Buslinien sicherten die Verbindungen ab – die Linie SV900 bediente alle Haltestellen, während der Direktbus SV905 für schnellere Verbindungen sorgte. Als zusätzliche Serviceleistung akzeptierten die Wiener Linien während der Sperrzeit ÖBB-Tickets auf ausgewählten U-Bahn- und Straßenbahnabschnitten.

Weitere Bauarbeiten

Die Modernisierungsoffensive ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Bereits 2026 steht die nächste Unterbrechung bevor: Im Abschnitt zwischen Wien-Schwedenplatz und Wien-Landstraße werden neue Gleisverbindungen installiert. Die Wiener Linien haben für dieses Vorhaben eine mehrwöchige Teilsperre der U4 angekündigt – detaillierte Informationen sollen Anfang 2026 folgen.

Die Probleme mit der Stammstrecke sind ebenfalls noch nicht gelöst. Ab September 2026 wird der Bereich zwischen Wien-Praterstern und Wien-Hauptbahnhof für 14 Monate außer Betrieb genommen, um Brücken und Viadukte zu renovieren.

⇢ Wiener U-Bahn-Frust: Kaum ist eine U4-Sperre vorbei, kündigt sich die nächste an



Abschluss 2027

Damit endet die Bauphase jedoch nicht: 2027 folgt eine etwa zweimonatige Sperre des Abschnitts zwischen Wien-Hauptbahnhof und Wien-Meidling.

Mit diesem letzten Baustein soll das umfangreiche Infrastrukturprojekt bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2027 vollständig abgeschlossen werden.