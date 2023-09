U6 Alser Straße: Das ändert sich ab 3. Oktober!

Die Wiener U-Bahn-Linie U6 ist bekannt für ihre historischen Stationen, die das nostalgische Flair der Stadt widerspiegeln. Eine dieser Stationen, die Alser Straße, steht nun im Fokus eines umfassenden Modernisierungsprojekts. Dieses Projekt, das die Brückenbahnsteige der Station betrifft, wird die Fahrgäste von Ende August bis Mitte November 2023 vor einige Herausforderungen stellen.

Vom 28. August bis zum 2. Oktober 2023 wird die U6 tagsüber in der Station Alser Straße, wenn sie in Richtung Siebenhirten unterwegs ist, nicht halten können. Der Grund dafür sind umfangreiche Modernisierungsarbeiten am Bahnsteig. Diese Maßnahme ist ein wichtiger Schritt, um den Fahrgästen in Zukunft ein verbessertes Reiseerlebnis bieten zu können.

Modernisierung geht weiter

Ab dem 3. Oktober verlagert sich der Schwerpunkt der Arbeiten auf den Bahnsteig in Fahrtrichtung Floridsdorf. Auch hier wird die U6 bis zum 16. November nicht in der Station Alser Straße halten können. Die Modernisierung dieses Bahnsteigs ist ein weiterer Meilenstein in der kontinuierlichen Verbesserung des Wiener U-Bahn-Netzes.

Alternative Routen

Für Fahrgäste, die von der Station Alser Straße in Richtung Floridsdorf weiterfahren möchten, empfiehlt es sich, zunächst mit der U6 zur Station Josefstädter Straße zu fahren und dort in einen Zug Richtung Floridsdorf umzusteigen. Fahrgäste, die von Siebenhirten kommen und bei der Station Alser Straße aussteigen möchten, sollten bis zur Station Michelbeuern weiterfahren und dort am Mittelbahnsteig in einen Zug in die Gegenrichtung wechseln.

Sanierungsarbeiten in der Station Josefstädter Straße

Auch in der Station Josefstädter Straße müssen sich die Fahrgäste auf Veränderungen einstellen. Von Montag bis Donnerstag, zwischen 22:00 Uhr und Betriebsschluss, wird hier nur ein eingleisiger Betrieb möglich sein. Die Züge der U6 werden während dieser Zeit in beiden Richtungen über Gleis 1 fahren.