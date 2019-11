Über der Grenze sind alle „naši“: Supermarkt vereint Jugoslawien (FOTO)

Die jugoslawische Diaspora ist, ganz im Gegensatz zur Politik in den Nachfolgestaaten, sehr wohl noch eine Einheit. Das hat auch ein Hamburger Supermarkt für sich erkannt.

In den Sozialen Medien erschien kürzlich ein Foto aus einem deutschen Geschäft, welches ein Regal mit der Aufschrift „Ex Jugoslawien“ zeigt. Darunter sieht man unzählige Produkte aus Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Serbien, Mazedonien und Slowenien, die ungeachtet ihres genauen Herkunftsortes unter dem Namen des ehemaligen Vielvölkerstaates zusammengefasst wurden.

Immer noch eine Einheit

Dass die jugoslawischen Communitys in der Diaspora fest zusammenhalten, beweisen auch zahlreiche Kommentare unter dem Foto: „Wenn man dort ‚Unsrige‘ sagt, denkt man nicht an diese oder jene, das Christentum oder den Islam, oder an eine bestimmte Nationalität, sondern meint damit uns alle“, postete einer der User.

Es scheint, dass Rakija, Ajvar, Kajmak und typischen Süßspeisen schlicht und einfach keine nationalen und religiösen Grenzen kennen.

Многу среќен дијаспорски твит… pic.twitter.com/UUqj0f9PeL — Една е Тетка! (@TheTetka) November 17, 2019