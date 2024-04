Unbekannter schlägt Frau mehrfach in Wiener Straßenbahn ins Gesicht

Ein Abend wie jeder andere in der Wiener Straßenbahnlinie 5 wandelte sich schlagartig in eine Bühne erschreckender Gewalt. Ein Unbekannter attackierte plötzlich eine Frau. Die Tat ereignete sich gegen 19.25 Uhr, in der Nähe der Station Burggasse/Stadthalle. Die Frau erlitt mehrere Schläge ins Gesicht.

Doch so schnell der Schrecken eingekehrt war, so rasch regte sich auch der Mut der Wienerinnen und Wiener. Zahlreiche Mitfahrende zeigten Zivilcourage, indem sie sich des Angreifers annahmen und ihn von der Frau wegzerren konnten. „Die Frau wurde leicht verletzt“, bestätigte Polizeisprecher Matthias Schuster. Die Gemeinschaft in der Bim ließ nicht zu, dass einer der ihren schutzlos bleibt. Eine Passantin, selbst Zeugin des Vorfalls, zeigt sich beeindruckt: „Niemand hat weggesehen, alle haben der armen Frau geholfen.“

Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Die Polizei hat die Suche nach dem Flüchtigen eingeleitet, während die Hintergründe der Attacke noch Gegenstand andauernder Ermittlungen sind. Das Opfer wird von den Behörden noch einvernommen, um die genauen Umstände des Angriffs zu rekonstruieren. Der schnelle Einsatz des Fahrers und der Passagiere verhinderte Schlimmeres und bewies einmal mehr, dass Zivilcourage auch in schwierigen Momenten Bestand hat.