Jokics Bruder verprügelt Fan (VIDEO)

In einer dramatischen Endphase errang das Basketballteam der Denver Nuggets (USA) einen knappen 101:99-Erfolg über die Los Angeles Lakers (USA) in der zweiten Playoff-Partie der NBA. Die Mannschaft aus Colorado liegt nun mit 2:0 in der Serie vorne, die für das nächste Spiel nach Los Angeles wechselt. Nikola Jokic, den serbischen Center, umwehte dabei ein Hauch von Basketball-Magie, als er einen weiteren Triple-Double verbuchte und mit 27 Punkten, 20 Rebounds und 19 Assists glänzte.

Während auf dem Parkett intensiv um jeden Punkt gekämpft wurde, kochten die Emotionen auch auf den Tribünen hoch. Im Zentrum der Aufregung stand Strahinja, der ältere Bruder von Nikola Jokic. Auf einer in sozialen Netzwerken weit verbreiteten Aufnahme ist zu sehen, wie es während des Spiels zu einer Auseinandersetzung zwischen Strahinja und einem Fan kam. Der Streit eskalierte, als Strahinja seinen Platz verlies, auf den Fan zuging und ihm einen Schlag versetzte.

Die Angelegenheit schien schnell ernst zu werden, woraufhin ein weiterer Bruder von Nikola, der zur Deeskalation beitrug, einschritt. Auch Nikolas Ehefrau Natalija sowie seine Tochter Ognjena saßen zu diesem Zeitpunkt im Publikum.

Vorfreude auf das nächste Duell

Die Fortsetzung der Playoff-Serie, das dritte Spiel zwischen den LA Lakers und Denver Nuggets, ist für die Nacht von Donnerstag auf Freitag um 4:00 Uhr nach serbischer Zeit (MESZ: +1 Stunde) angesetzt. Nikola Jokic gab sich nach dem Sieg über die kalifornischen Rivalen sichtlich zufrieden und entfachte mit seinen Worten die Begeisterung der Halle:

„Er brauchte nur ein wenig Aufwärmzeit. Solche Wurfe hat er schon tausendfach getroffen. Wir glauben an ihn, selbst wenn es mal nicht lauft. Unsere Verteidigung in der letzten Viertel und eigentlich die ganze zweite Halbzeit war unglaublich. Wir haben als Team fantastisch gespielt. Die Fans haben uns auch unterstutzt, als wir mit 20 Punkten zurücklagen, und dafür mochte ich mich bedanken. Es ist großartig, vor solchen Anhängern zu spielen“, lobte er und richtete sich damit direkt an die Fans: „Unsere Anhänger, einfach unglaublich!“