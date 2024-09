Unfall auf Bundesstraße: Sattelschlepper überschlägt sich mehrmals

Seit Mittwochabend ist an der B92 Görtschitztal (Kärnten) Bundesstraße neben der Straße das Überbleibsel eines schweren Lkw-Unfalls zu sehen. Gegen 17:40 Uhr lenkte ein 53-jähriger Mann aus dem Bezirk Graz-Umgebung seinen Sattelschlepper in Richtung Wieting im Bezirk St. Veit an der Glan.

Unfallursache noch ungeklärt

Nach Angaben der Polizei geriet das Zugfahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf das Straßenbankett. Beim Versuch, den Lkw wieder auf die Fahrbahn zu lenken, verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug. „Dadurch geriet der Sattelzug ins Schleudern, stürzte nach links über eine Böschung und kam von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug er sich.“, erklärte ein Polizeisprecher.

Kommt auf dem Dach zum Liegen

Der Sattelschlepper kam schließlich in einem angrenzenden Acker auf dem Dach zum Stillstand. Der Fahrer hatte großes Glück im Unglück: Trotz der dramatischen Umstände konnte sich der 53-Jährige selbst aus dem Wrack befreien und die Einsatzkräfte verständigen.

Die Bergung des Fahrzeuges gestaltete sich schwierig und konnte bisher nicht abgeschlossen werden. Allerdings war die Feuerwehr Wieting schnell vor Ort und fing die ausgetretenen Flüssigkeiten aus dem Lkw ab, um eine Umweltgefährdung zu vermeiden.

Quelle: LPD Kärnten