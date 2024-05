4.100 Volt: Mann überlebt Stromschlag und wird berühmt

Ein tragischer Unfall verwandelte ihn in eine Sensation auf sozialen Netzwerken. John Pendleton stand dem Tod Auge in Auge gegenüber, als er im Jahr 2019 einen elektrischen Schlag von gewaltigen 4.160 Volt erlitt. Heute inspiriert er Millionen auf TikTok.

Vom Schicksal gezeichnet, zum Star gekürt

Es war ein einschneidendes Ereignis, das John Pendletons Leben für immer veränderte. Ein Stromschlag, so mächtig, dass er nahezu die gesamte Haut von seinem Kopf verbrannte, hinterließ ihn mit Narben, die zugleich als Zeugnisse seines Überlebenskampfes fungieren. „Die Elektrizität verbrannte fast meine gesamte Kopfhaut. Jetzt habe ich eine Lücke im Schädel“, beschreibt Pendleton, dessen bewegende Genesungsgeschichte nun die Welt im Internet bewegt. Ärzte mussten Haut von seinem Rücken entnehmen, um die Wunde an seinem Kopf zu schließen – ein Prozess, der ihn sechs Monate an das Krankenbett fesselte.

Humor als beste Medizin

Doch trotz des Verlustes seines Ohrs beweist Pendleton, dass Selbstironie manchmal die beste Therapie ist. So schildert er eine Episode von Halloween, als er in einem Laden eine künstliche Prothese entdeckte: „Es war Halloween, als ich in einem Geschäft ein künstliches Ohr erblickte. Ich kaufte es sofort und brachte es zu einer Party. Ich warf es vor die Kinder und erschreckte sie. Es war urkomisch“, erzählt er mit einem Lächeln über die gelungene Gruselaktion.

User fragten ihn, ob er noch hören könne, und er antwortete bejahend: „Das Ohr ist nicht mehr da, aber das Trommelfell ist intakt. Alles ist unversehrt und funktioniert perfekt.“

Über Kritik erhaben

Pendleton, der nicht nur auf TikTok, sondern auch darüber hinaus im Internet äußerst aktiv ist, begegnet auch negativen Kommentaren mit einer bemerkenswerten Ruhe: „Ich respektiere jede Meinung. Es ist nicht leicht, mich zu beleidigen, in der Tat liebe ich Witze – sie bringen mich zum Lachen“, so der TikTok-Star.

Seine Videos, meist gemeinsam mit seiner Frau Tiffany gedreht, erreichen Millionen von Zuschauern weltweit und vermitteln eine Botschaft von Stärke, Durchhaltevermögen und der Kraft des Optimismus selbst in den dunkelsten Zeiten.