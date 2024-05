Sturz mit Mountainbike: Jugendlicher schwer verletzt

Ein sportliches Nachmittagsvergnügen nahm einen abrupten und unglücklichen Ausgang, als ein 14-jähriger Schüler aus Zell am See auf einem speziell angelegten Parcours in der „Bike Base Bruck“ zu Fall kam. Beim Befahren des komplexen „Pump Tracks“ verlor der junge Mountainbiker die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte und wurde sogleich bewusstlos.

Einsatz von Ersthelfern und Notärzten

Die Besorgnis war groß unter den Augenzeugen des Vorfalls, zu denen auch die Mutter des Verunfallten zählte. Diese leisteten sofort Erste Hilfe und setzten einen Notruf ab. Ein Team des Rettungshubschraubers „Alpin Heli 6“ brachte den Verletzte schnell ins Krankenhaus nach Schwarzach.

Gehirnerschütterung

Trotz der Schwere des Sturzes dürfte der Helm, den der 14-Jährige trug, Schlimmeres verhindert haben. Ersten Untersuchungen zufolge besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung und einen Schlüsselbeinbruch.

Der Vorfall ruft zur erhöhten Aufmerksamkeit und Vorsicht im Umgang mit sportlichen Herausforderungen auf. Auch wenn die Sicherheitsausrüstung ihre Dienste erwies, bleibt das Risiko auf actionreichen Strecken wie dem „Pump Track“ bestehen.