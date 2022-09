Unglaubliche Aufnahmen: Handy verhilft zum spektakulären Tor (VIDEO)

Wir haben alle möglichen Szenen auf Sportplätzen in unteren Ligen gesehen, insbesondere in den sogenannten “Betonligen”.Wir sehen oft, wie einfallsreich und kreativ Menschen sind, und ein solches Video erschien in sozialen Netzwerken.

In einem Spiel der unteren Ligen war sich der Schiedsrichter nämlich nicht sicher, ob das Tor richtig war oder nicht. Mitten in der Menge gab es eine Polemik, und die Schauspieler standen nah an den Tribünen.

Dann bot einer der Fans seine Hilfe an, als er das Tor mit seinem Handy aufzeichnete. Der Richter nahm die Hilfe an, nahm sein Handy und schaute sich das Video an.

Danach hatte er kein Dilemma, zeigte auf die Mitte und akzeptierte das Tor.

Viele bezeichneten dies als Erfindung der „VAR-Technologie für Arme“.

Zur Erinnerung, ein ähnlicher Fall wurde schon früher beobachtet, als ein Schiedsrichter auf den Kameramann zukam, um zu fragen, ob es sich um einen Elfmeter handelte, antwortete dieser “Aber so ein klares Ja, mein Freund”, worauf dieser nur auf den weißen Punkt zeigte.

