UNZERSTÖRBAR: Wer darf dieser 76-jährigen Frau „auf den Fuß treten“? (VIDEO)

Die aktive Bodybuilderin Josefina Monasterio (76) macht trotz ihres Alters und der Tatsache, dass sie ihre Hüfte zweimal ersetzt hat, immer wieder mit ihrer Kraft, ihrem Willen und ihrer Energie auf sich aufmerksam.

Bodybuilding ist ein Sport, der viel Opfer, Willen, Kraft und Leidenschaft erfordert. Viele entscheiden sich bereits nach dem 50. Lebensjahr dafür, mit diesem extrem anspruchsvollen Hobby und Sport aufzuhören, aber es gibt einige, die die Grenzen überschreiten und zu echten Phänomenen werden. Zu ihnen gehört Monasterio.

Von Beruf Ärztin, Autorin des Buches „Vibrant at Any Age“, das in den Vereinigten Staaten von Amerika hunderttausendfach verkauft wurde, und Teilnehmerin des Showprogramms „America’s Got Talent“ in Großbritannien und den USA Vereinigten Staaten von Amerika, wo sie Applaus vom Publikum und der Jury erhielt, überrascht diese jugendlich aussehende Großmutter immer wieder mit ihrer Willenskraft.

Geboren und aufgewachsen in Venezuela, kam sie mit 24 Jahren in die USA, wo sie ihren Abschluss an der Boston University machte und anschließend an der Nova Southwestern University promovierte.

Sehen Sie sich das Video einer Frau an, die sagt, dass sie ihre Zeit am liebsten allein in Ruhe verbringt und sich nur gesund ernährt.